Oroscopo per tutti i segni, le previsioni dell' 11 gennaio

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 11 gennaio.

Saturno vi accompagna a lungo e alza gli entusiasmi nelle piccole cose. Fate attenzione alla relazione, non permettete che altri fattori disturbino il vostro rapporto se nati nella terza decade ma anche nella prima. I nati a marzo saranno meno disturbati. Se nati nella terza decade, Venere e Nettuno vi daranno grandi supporti in ufficio.

Sole, Venere e Plutone vi sono favorevoli e anche Urano porta un po’ di fortuna. Nettuno e Giove regalano ottimismo e Venere porta in particolare desiderio se nati nella prima decade in amore. Se nati invece nella terza decade e nella seconda Urano sarà vostro alleato in ufficio.

Giove vi provoca regalando umore altalenante. Mercurio vi promette nuove esperienze amorose se siete single nati a maggio. Fate attenzione a chi vi vuole proporre un affare: in realtà, sta lavorando nel proprio interesse.

Avvertite il bisogno di riposarvi un po’, giustamente il vostro fisico chiede relax e Sole ve lo regala. Giove vi stimola inoltre al rinnovamento fiducioso delle situazioni affettive, che però non sarà facile per via di Venere, Sole e Plutone contrari. Urano invece vi rende agile il lavoro quotidiano.

Si alza il livello di entusiasmo in famiglia e con gli amici. Siete single? Troverete il modo di tenervi occupati se nati dal 15 al 23 agosto mentre i nati in luglio si lanceranno in inebrianti avventure. Venere vi dà una marcia in più a lavoro se nati nella terza decade.

Firmamento planetario brillante con Venere, Plutone e Sole dalla vostra parte così come anche Urano. Se nati dal 9 al 14 settembre avrete una mescolanza di attrattiva erotica e dolcezza donate da Venere e Plutone. Siete in gamba a lavoro, questo non si discute. Plutone dunque spiana i vostri passi se nati nella terza decade e se siete liberi professionisti.

Cielo discreto e intrigante con Mercurio che vi regala grande empatia. Saturno inoltre vi dona la capacità di minimizzare alcune controversie di coppia se nati a settembre, con Sole, Plutone e Venere che non vi danno molta tregua se appartenete alla terza decade. Saturno vi favorisce anche a lavoro se nati dal 30 settembre al 5 ottobre.

Un quadro astrale quasi completamente sgombro da nubi negative con Plutone, Venere, Nettuno e Giove tutti dalla vostra parte. Venere e Plutone in particolare vi fanno osare tanto a livello erotico e di desiderio nel rapporto di coppia. Urano, se nati nella seconda decade, potrebbe darvi un po’ un calo prestazionale a lavoro.

Venere e Plutone vi danno manforte se nati nella terza decade. Giove e Nettuno inoltre non vi consentono di avvicinarvi alla vostra dolce metà come vorreste se nati in prima e terza decade e se nati dal 17 al 20 dicembre. Se invece siete nati dal 27 novembre al 3 dicembre i risultati del vostro impegno lavorativo inizieranno a manifestarsi.

Venere, Sole e Plutone vi seguono in ogni ambito dandovi la chance di affermarvi. Giove, Nettuno e Venere favoriscono i vostri successi erotici se nati in prima e seconda decade. Nessuno riesce a fermare la vostra ascesa in campo professionale.

Venere, Sole e Plutone guidano gli influssi benefici per i nati nella terza decade. Se siete single troverete interessanti nuove pulsioni se nati dal 2 al 7 febbraio. Giornata molto creativa in ufficio per i nati della terza decade.

Buoni influssi di Venere, Sole e Plutone per i nati dal 22 febbraio al 3 marzo. Tenerezza e dolcezza non mancheranno nel rapporto di coppia se nati dal 19 al 26 febbraio. Urano, Nettuno e Giove vi danno grande adattabilità a lavoro se nati a marzo.