Oroscopo del giorno, le previsioni del 10 gennaio segno per segno

Mercurio e Saturno vi sono molto fedeli, anche se Venere si mostra contraria e quindi vi invita a controllare la salute e i malanni di stagione. Se siete alla ricerca di un’intesa amorosa che sfiori la perfezione la troverete se nati dal 9 al 14 aprile. Venere, Sole e Plutone vi rendono un po’ tesi oggi a lavoro.

Venere vi manda buoni influssi se nati dal 13 al 19 maggio. Anche in amore vi favorisce ma occhio alle tentazioni. La vostra strada professionale è praticamente spianata, dovete solo seguirla e approfittarne!

Momento positivo grazie a Mercurio se nati dal 23 al 25 maggio. Marte è oggi contrario in amore quindi vivrete un grande sentimento nel fare pulizia delle cose che non funzionano. Se siete nati nella terza decade cercate consiglio a lavoro su temi complicati.

Venere mette un po’ in subbuglio tono e umore oltre che i rapporti familiari, specie se nati a luglio. Nettuno però è favoloso e continua a sorridervi. Non fate troppi capricci con la vostra dolce metà oggi perché Plutone, Sole e Venere sono contrari. A lavoro porterete a termine ogni compito se nati nella terza decade.

Mercurio e Saturno vi favoriscono se nati dal 24 luglio al 4 agosto, sia in famiglia che con gli amici. Marte vi dona energia e slancio nella relazione se nati nella seconda decade mentre a lavoro saranno favoriti i nati dal 18 al 22 agosto.

Venere, Sole e Plutone vi danno manforte oggi, così come Urano in famiglia. Questi stessi pianeti predispongono un’eccellente condivisione di intenti con la vostra dolce metà mentre a lavoro non prendete esempio dai colleghi più pigri e sfaticati.

Venere, Sole e Plutone non sono in ottimi rapporti ma vi daranno tanti stimoli nel quotidiano. La vostra salute è discreta ma non vi strapazzate troppo. Evitate inoltre di accanirvi su questioni di principio che potrebbero far inalberare la vostra metà. I capi potrebbero un po’ tartassarvi a lavoro se nati dal 9 al 17 ottobre.

Un parterre planetario importante oggi: Venere, Plutone e Sole vi regalano notevole forma fisica ma pure salute e bellezza. In amore sarete quindi irresistibili e brillanti, anche grazie a Giove e Venere. Una situazione lavorativa complicata viene risolta da voi con grande lucidità se nati a novembre.

Luna è strepitosa per i nati a dicembre e vi dona un grande istinto sociale, oltre a favorirvi in amore insieme a Marte, Venere, Plutone, Saturno e Mercurio. Grandi successi vi attendono anche se svolgete una libera professione.

Venere, Luna, Sole e Plutone splendono nel vostro segno, anche se la cosa vi renderà forse un po’ più vanitosi se nati dal 10 al 16 gennaio. Avete un’intensa voglia di tenerezza e ovviamente la ricercate nelle braccia del vostro partner. A lavoro siete fiduciosi su alcune richieste inoltrate se nati nelle prime due decadi.

Saturno e Mercurio vi daranno grande protezione se nati a gennaio. Urano è dissonante in amore se nati nella seconda decade e tende a creare un po’ di confusione nella vita di coppia. Se lavorate nell’ambito della tele/radiocomunicazione sarete rapidi ed efficienti nel caso in cui siate nati dal 4 al 12 febbraio.

Marte vi osteggia ma il resto dei pianeti vi sostiene, in particolare Sole che vi dà enorme vitalità. Se nati dall’8 al 14 marzo Giove e Nettuno illumineranno il vostro cammino sentimentale. Se avete abbracciato la libera professione avrete le carte vincenti per sfondare.