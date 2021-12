Oroscopo del 28 dicembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Marte vi fa giocare con la vostra tipica audacia oggi in modo deciso e mirato. Giove e Saturno vi favoriscono fortemente in amore specie se nati nella prima decade. Svolta dinamica alla vostra attività professionale se nati dal 17 al 20 di aprile.

Venere, Mercurio, Sole e Plutone sono vostri alleati, specialmente se festeggiate gli anni dal 25 al 29 aprile e dal 7 al 12 maggio. Nettuno vi invoglia a nutrire la vostra parte emotiva, che siate single o in coppia. Se lavorate anche oggi porterete a termine tutti gli impegni.

Siete baciati dalla buona sorte grazie alla carezza di Saturno. Marte è tecnicamente contrario e potrebbe generare problemi nei preparativi per Capodanno ma la vostra dolce metà scioglierà ogni dubbio. Il cielo vi promette ottima concentrazione lavorativa se nati dal 29 al 31 maggio.

Luna, Urano e Nettuno contrastano i pianeti ostili. In particolare Urano vi fa sintonizzare senza sforzi sulla stessa onda della vostra dolce metà. Nettuno e Luna vi infonderanno grande energia passionale. Se lavorate anche oggi farete molto bene nel caso in cui siate nati dal 29 giugno al 4 luglio.

Giornata di grandi successi e grandi manovre in campo amoroso con Marte molto positivo se nati dal 19 al 23 agosto. Giocate una partita decisiva a lavoro ma fortunatamente Marte è vostro alleato se nati nella prima decade.

Firmamento di fine dicembre abbastanza propizio con Venere, Luna, Sole, Mercurio, Urano e Plutone sorridenti. Urano e Mercurio vi darà sicurezza in voi stessi nel campo sentimentale mentre a lavoro riuscirete a portare a casa la giornata con alcuni escamotage.

Aspetti blandamente negativi o neutrali oggi. A sostenervi però ci sono Giove e Saturno, nonostante una Venere contraria che potrebbe mettere un po’ di indecisione nel rapporto della coppia se nati nella terza decade. Marte vi darà una mano negli scambi e nelle comunicazioni lavorative.

Giove e Saturno sono vostri alleati e vi daranno pacatezza e intelligenza in ogni situazione. Se nati nella seconda e terza decade avrete grande entusiasmo in campo seduttorio. Plutone e Mercurio avranno effetti favorevoli sui nati nella terza decade a livello professionale.

Marte, Venere, Giove e Saturno sono al vostro fianco. Marte in particolare vi darà possibilità di scoprire nuovi amori. Venere invece vi farà esplorare nuovi territori lavorativi, specialmente nel settore del turismo e del commercio.

Previsione molto buona: nessuno vi rema contro. Momento molto propizio per la vostra fase sentimentale e la vostra bellezza. Vivrete anche un momento di notevole grinta e stabilità in ambito lavorativo.

Cielo sereno-variabile, qualche piccolo malumore in amore ma niente che voi stessi, insieme ai pianeti come Urano e Luna, non possiate risolvere. Saturno e Giove in tal senso sono altrettanto benevoli. A lavoro Giove vi darà grande forza se nati dal 17 al 19 febbraio.

Urano e Plutone vi permettono di dare nuovi assetti alla vita familiare se nati a marzo, al di là di qualche piccolo disordine. Plutone, Giove, Sole, Nettuno sono tutti positivi per quanto concerne la parte erotica e passionale dell’amore. Nettuno inoltre vi darà occasioni lavorative fortunate se nati dal 9 al 14 marzo.