Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 27 dicembre

Urano e Nettuno vi sono benefici amici. Venere e Plutone vi guardano un po’ imbronciati in amore se fate parte della terza decade ma niente paura: farete comunque le vostre conquiste! Godetevi una bella serie tv oggi per rilassarvi. Il consiglio per il vostro segno riguarda la saga di “1992”, “1993” e “1994” dedicata alla vicenda di Mani Pulite, con l’Ariete Miriam Leone.

Saturno vi pungola a osare se nati a maggio ma, al tempo stesso, risulta essere un po’ dispettoso nei confronti delle vostre iniziative amorose. Capitolo serie tv: consigliatissime “The Young Pope” e “The New Pope” di Paolo Sorrentino, con uno strepitoso Jude Law.

Marte vi rallenta in alcune iniziative se nati dal 29 maggio al 3 giugno. La vostra tendenza al flirt è oggi tesa al massimo grazie a Luna ma fate attenzione perché potreste esagerare se nati dal 18 al 21 giugno. Se volete rilassarvi in casa potete guardare “Gomorra”: tra i protagonisti c’è il Gemelli Marco D’Amore.

Mix di pianeti ben messi e altri contrastanti oggi. Se nati nella seconda decade prendete il tempo necessario per un’importante decisione familiare. I single nati a giugno potranno fare molta strada grazie a Urano. Stasera potreste guardare in tv la serie “Britannia” con Reilly Kerra, attrice del vostro stesso segno.

Previsioni incoraggianti per fine dicembre. Luna imprime a questa giornata una forte connotazione passionale, anche grazie al sostegno da parte di Sole e Mercurio. “We are who we are” è la serie consigliata oggi, diretta dal Leone italiano Luca Guadagnino.

Configurazione altamente benefica con Venere, Mercurio e Plutone dalla vostra parte, così come Urano. Normalità ritrovata con il vostro partner che vi piace molto. Venere, Plutone e Sole vi danno dolcezza da donare alla vostra metà. “Diavoli” è la serie consigliata per voi, con Alessandro Borghi attore del vostro stresso segno.

Luna vi illumina il cammino e Marte vi darà generosità e concordia nei rapporti umani. Qualche piccola incomprensione in amore per via di Mercurio, Venere e Plutone un po’ ostili ma tutto si risolverà. La serie consigliata per voi? “Romanzo Criminale”, ormai un cult, con la Bilancia Francesco Montanari tra i protagonisti.

Urano e Saturno sono ostili ma solo per i nati nella seconda decade. Anche Giove è ostile ma in particolar modo per i nati a ottobre. Una grande passione amorosa vi sta facendo perdere la bussola se appartenete a seconda e terza decade. “Zero zero zero” è la serie che fa al caso vostro oggi, con Andrea Risenborough tra i protagonisti e tra i rappresentanti del vostro segno.

Giove e Saturno sono oggi i vostri paladini celesti e vi daranno un fortissimo gusto per l’avventura a livello sentimentale, specie se nati in prima e seconda decade. La vostra serie tv per stasera? “Le Bureau”, con l’attore Mathieu Cassovitz.

Oggi siete in pole position grazie a Plutone e Giove che vi vogliono bene, specie se nati nella terza decade. Vi attende una fase di ottimo benessere in amore. Anche per voi è consigliata la serie “Diavoli”, dato che l’ideatore e regista Gareth Huw Evans è un Capricorno.

Diversi pianeti sono vostri alleati, tra cui Luna, Marte e Venere. I tre danno un’azione benefica soprattutto sotto l’aspetto sentimentale, anche se Urano potrebbe seminare un po’ di zizzania. “Romolus” è la serie giusta per voi, diretta dall’Acquario Matteo Rovere.

Marte vi guarda un po’ imbronciato ma Venere, Mercurio, Sole, Giove, Plutone, Nettuno, Saturno e Urano sono tutti schierati dalla vostra parte. Se nati dal 12 al 17 marzo Urano darà un contributo stabile alle coppie già salde, così come pure Nettuno. La serie giusta per oggi è “Babylon Berlin” con il protagonista Volker Bruch che fa parte dei Pesci.