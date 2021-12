Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 24 dicembre

Giove vi dona umore eccellente se nati nella terza decade. Avvertite oggi un desiderio di intimità con la vostra dolce metà, specie se nati a marzo. In questa vigilia di Natale, vediamo come i segni zodiacali si rapportano alla gastronomia e alla cucina. Vi piacciono molto bistecche, arrosti e ravioli ma anche molti dolci.

Luna vi donerà un’ottima forma fisica. Attenzione però a non aumentare le ansie possessive della persona amata, specie se nati ad agosto. Gnocchetti di zucca al gorgonzola, consommé al salmone e patate duchessa alcuni dei vostri piatti preferiti.

Saturno è splendido specie per i nati nella seconda decade. Se nati a gennaio Urano vi farà ritrovare un po’ di armonia nella relazione. Giove si trova un po’ negativo nel vostro segno quindi non esagerate troppo con il cibo! Mangiate del riso con piselli e gamberetti e magari scampi con verdura.

Mercurio è negativo e vi impone compromessi per gestire una delicata situazione familiare (ci riuscirete benissimo). Fate un po’ i capricci con il partner ma non esagerate se nati nella terza decade. Pollo al madera, golosi dolci e patate con mele oggi per voi!

Vigilia di Natale che vi vede pimpanti se nati nella seconda decade. Grandi conquiste per i single se invece fanno parte della prima decade. Zuppa di patate con funghi o tortini di riso come primi, gamberoni come secondo e anche tartufi di meringa al rum successivamente: questi i nostri consigli.

Cielo vivace e denso di novità per voi. Luna vi sorride in amore se nati ad agosto così come pure Mercurio e Urano. In cucina apprezzate la tecnica e l’abilità manuale, quindi tagliatelle come primo e magari pollo alle fave e crostata in seguito.

Un severo Mercurio porta qualche nuvola passeggera in famiglia e tra gli amici ma la vostra capacità di stemperare tutto vi soccorre. Se nati nella seconda decade vivrete una fase di trionfo erotico grazie a Marte. Proposte per la cena: risotto con quaglie o lasagne al forno, magari bocconcini di nasello e torta bavarese a tre strati.

Mercurio è il vostro dominatore astrologico mentre Nettuno vi invita a curare più in profondità i vostri sentimenti. Siete molto interessati a gustare e sperimentare con il cibo, magari con un po’ di tagliatelle in salsa di spinaci o lasagne alle noci, oppure un bel salmone al cartoccio.

Se appartenete alla seconda decade avrete i favori di Marte e dunque anche grandi capacità di seduzione. Siete dotati di un appetito vigoroso, anche conviviale. Nettuno vi attrae a gusti esotici, come faraona alla caramellata o antipasto misto all’orientale.

Luna produce una bella forma fisica e anche una smagliante simpatia se nati nella prima decade. Un po’ di capricci da sopportare da parte del partner ma tutto si metterà a posto da sé. Brasato di cinghiale, parmigiana leggere, dolci vari: tante tentazioni in cucina per voi.

Marte vi invita a essere diplomatici e non prendere posizioni nette in famiglia. Saturno e Giove vi aiutano a stemperare alcuni momenti di non comunicazione con la vostra dolce metà se appartenete alla seconda decade. Esotismo e amore per l’estro caratterizzano la vostra cucina. Alcuni esempi? Lasagne imbottite, cappone magro, semifreddo al torrone.

Giornata molto positiva con Venere e Urano in particolare che vi favoriscono nelle conquiste erotiche se nati nella prima decade. Momento felice per le coppie di lungo corso. Primi di pesce, sfogliatine di pollo, vitello al latte e dolci all’arancia tra i consigli per oggi.