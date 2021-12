Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 18 dicembre

Profilo discreto per voi con Marte e Sole che vi sostengono dandovi anche grande calore umano. Se festeggiate gli anni dal 14 al 17 aprile Plutone sarà un po’ disarmonico in amore ma comunque farà esplodere grosso ardore erotico. Giove vi favorisce a lavoro se nati dal 15 al 20 aprile.

Urano e Venere vi accompagnano positivamente oggi se nati tra il 30 aprile e il 4 maggio o nella terza decade. Luna è benefica e proteggerà i single che mostreranno grandi poteri di seduzione. Un nuovo collega è entrato nel tema lavorativo e cercate subito di instaurare un rapporto di amicizia.

Tante attività oggi con Sole e Marte che non vi fanno stancare, nonostante qualche contrarietà in ambito familiare. I single della seconda decade stiano attenti a non essere troppo irrequieti. Marte contrario vi farà risentire di qualche problematica in ufficio.

Luna vi favorisce ma al tempo stesso non fa avvertire tutto positivamente ai nati in giugno. Urano e Nettuno sono i vostri sponsor celesti se nati a luglio per ciò che riguarda i sentimenti mentre Plutone proteggerà i lavoratori nati nella terza decade.

Gioco dei transiti positivo. Marte vi allieta la vita familiare se nati dal 12 al 17 agosto. In amore Sole e Luna vi danno una mano a dichiararvi a qualcuno se nati dal 18 al 23 agosto. Urano invece sarà contrario in ambito lavorativo e di shopping troppo selvaggio.

Quadro dei transiti che vede avvicendarsi i pianeti. Venere e Plutone sono vostri alleati così come Urano ma Sole, Marte e Luna vi contrastano. Se nati dal 5 al 10 settembre avrete incontri godibili in caso siate single. Plutone vi spalleggia in amore se nati nella terza decade.

Cielo discreto anche se con piccoli screzi se il vostro compleanno avviene tra il 15 e il 21 ottobre. Notevole calore umano e nelle relazioni oggi da parte di Sole e Mercurio, con Giove che pure si schiera dalla vostra parte. Se siete giornalisti o artisti non vi adombrate coni vostri capi.

Transiti con ottime indicazioni per i nati dal 31 ottobre al 6 novembre con Venere, Mercurio, Sole, Nettuno e Plutone dalla vostra parte. A contrastarvi, invece, Giove, Saturno e Urano. I nati nella seconda decade saranno protagonisti di exploit sessuali mentre a lavoro Nettuno vi darà intuizioni geniali.

Periodo fortunato, anche nella socialità. Avrete grande sintonia e cura della vostra dolce metà oggi, novità però ci saranno anche per i single della terza decade. Fornirete il solito servizio prezioso ai vostri colleghi in ufficio.

Momento trionfale per il vostro segno in termini generali. Se siete ancora single è facile che una nuova persona stia entrando nella vostra vita, specie se nati a dicembre. Venere favorisce invece le coppie di lungo corso. Giove, infine, è dalla parte di chi svolge professioni artistiche.

Se nati a gennaio Urano provocherà una giornata di alti e bassi: sappiate pazientare. Grande apporto amoroso ed erotico per i single con Luna, Mercurio e Sole ammiccanti. Avvertite n po’ di stanchezza lavorativa ma reggete, a breve arrivano le vacanze natalizie.

Luna, Sole e Marte vi fanno avvertire qualche problema praticon con l’ambiente familiare ma nulla di grave. Saturno, Giove e Urano ma anche Nettuno e Plutone sono tutti favorevoli in amore, anche se Luna, Sole e Marte vi remano contro. Se nati dal 12 al 18 marzo ottimo momento anche erotico. Un po’ di fatica a lavoro ma saprete gestire bene i carichi.