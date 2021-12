Oroscopo del 16 dicembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 16 dicembre.

Luna e Sole generano la vostra fortuna. Rinnovamento è la parola chiave di oggi anche grazie a Urano in termini sentimentali. Oggi peraltro siete interessati ai libri. Quali sono i vostri generi preferiti? Polizieschi, spionistici o gialli sono i vostri punti di riferimento.

Configurazione buona per voi oggi, con Plutone che darà una mano ai single e Venere che stabilizzerà le relazioni già presenti. Nettuno, se nati dal 9 al 13 maggio, vi faranno apprezzare romanzi di impronta psicologica.

Oggi vi sostengono umorismo e senso pratico. Abbiate cura di mantenere le vostre qualità amorose il più possibile. A livello di lettura vi piace leggere romanzi gialli o che riguardino comunque il mistero in generale.

Urano vi aiuta se siete parte della seconda decade ma anche Nettuno vi fa scoprire nuove amicizie e qualcosa di più. Nettuno e Urano ancora vi aiutano a fare vostri libri con ambientazioni in luoghi particolari o paesi lontani.

Giornata radiosa e appagante sotto ogni punto di vista con Marte che è al vostro fianco e Sole che vi fa riscoprire il fuoco con la vostra dolce metà. In biblioteca scegliete spesso l’epica e le saghe familiari.

Giornata abbastanza stimolante e positiva per voi. Venere produce ottimismo in amore se nati nella terza decade. Sempre Venere con anche Urano, Mercurio e Plutone sono al vostro fianco e vi aiutano a scegliere libri di saggistica o dai piaceri intellettuali.

Giornata abbastanza positiva con delicatezza e tenerezza che la faranno da padrone in amore grazie a Venere. Virgilio, Rimbaud, Montale, Luzi: grandi maestri che vi attirano a livello letterario. Marte vi fa trovare interessanti i romanzi storico-sociali se nati dal 24 al 27 settembre.

Urano è un po’ imbronciato per i nati dal 29 ottobre al 2 novembre e vi dà qualche noia familiare ma vivete un momento esplosivo a livello sentimentale e sessuale con Venere, Nettuno e Plutone sono in splendida posizione se nati a novembre. Letture noir, di politica o di mafia sono le vostre preferite.

Marte se nati a novembre vi mette le ali, con Giove che vi sostiene in amore se nati dal 16 al 20 dicembre. Swift e Conrad sono alcuni dei vostri scrittori preferiti, che vi portano punti di vista da esploratori dell’universo.

Urano e Giove vi aiutano se nati in seconda e terza decade. Giove e Nettuno vi daranno una storia stabile ma anche una potenziale illusione disimpegnata. Saturno vi ispira a libri che generanno calma mentale.

Marte vi spalleggia se nati a gennaio. Urano vi provoca un po’ in famiglia se nati nella seconda decade, così come anche un po’ di irrequietezza per i single di gennaio. Libri dal patrimonio culturale e intellettuale sono i vostri preferiti se nati nella terza decade.

Venere e Mercurio ma anche Urano sono tutti al vostro fianco se nati nella seconda e nella terza decade. Sentimenti al top se nati a marzo con tanta dolcezza. Libri dall’emotività struggente con poesie e romanzi sono i vostri preferiti.