Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 9 dicembre

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 9 dicembre.

Sole vi dà fortuna in ogni mossa. In amore state vivendo un colpo di fulmine con Marte che però vi rende impulsivi. Saturno vi favorisce se nati nella prima decade e vi fa apprezzare i fantasisti del gioco del calcio.

Venere vi protegge se nati nella terza decade rendendo la vostra giornata produttiva. Non siate taccagni nella relazione e state attenti alle tentazioni enogastronomiche. Il vostro calciatore preferito è Leonardo Bonucci, il quale fa parte anche lui del Toro.

Sole e Nettuno sono contrari e vi danno un po’ di stanchezza. In amore cercherete prospettiva ma anche divertimento mentre la vostra passione per il calcio emergerà prepotente fino a poter diventare anche un lavoro.

Urano e Nettuno ma anche Marte sono tutti benefici. In amore farete bella figura con la persona amata dando affetto e magari proponendo anche qualche regale. Tanti i calciatori che fanno parte del vostro segno. Tra questi Alberto Gilardino, Simone Zaza, Antonio Cassano e Graziano Pellè.

Un giorno radioso con promesse incoraggianti da parte di Mercurio. Sole vi rende attenti ai gusti della vostra dolce metà e al tempo stesso vi rende molto attenti alle questioni del calcio. I vostri punti di riferimento sono Giorgio Chiellini, Daniele De Rossi, Mario Balotelli e Lorenzo Insigne.

Urano è stabile e vi darà dolcezza ed energia. Venere e Plutone vi fanno sintonizzare con grande efficacia con la vostra dolce metà. Sole e Nettuno sono contrari però per i nati nella seconda decade. Uno dei vostri punti di riferimento nel calcio è Thiago Motta.

Relax oggi: vi siete dedicati a tante cose nell’ultimo periodo! Siete anche alla ricerca del regalo natalizio per la vostra dolce metà e cercherete di prendere le giuste decisioni se nati nella seconda decade grazie a Sole. Siete letteralmente incatenati alla passione per il calcio, che vivete molto seriamente.

Plutone vi dà grinta e voglia di emergere se nati nella terza decade. Anche Mercurio vi sorregge in amore con Venere e Luna altrettanto in splendida posizione. Lo Scorpione Paulo Dybala è il vostro calciatore chiave.

Venere vi fa viaggiare positivamente per il resto della giornata e vi stimola anche a dare di più con la vostra dolce metà. Mi raccomando, soprattutto per via del periodo natalizio. Gonzalo Higuain, bomber notevole e del vostro segno, è il vostro calciatore preferito.

Urano è molto congeniale al vostro carattere se nati in prima e seconda decade. Nettuno vi darà un grande intuito con la vostra dolce metà e anche se farete errori rimedierete. Claudio Marchisio e Salvatore Sirigu sono i due giocatori di riferimento per oggi.

Urano e Marte sono non congeniali ma non vi danneggeranno più di tanto. Affidatevi all’istinto con la vostra dolce metà ma anche alla guida illuminata di Saturno. Neymar, Federico Bernardeschi, Cristiano Ronaldo: questo il tridente del vostro segno!

Venere continua la sua sosta positiva e vi darà un’enorme dolcezza, anche nella ricerca del regalo natalizio per la dolce metà. Giove è vostro alleato ma siate comunque prudenti. Tra i calciatori che amate di più ci sono Alessandro Nesta, Gianluigi Donnarumma, Ciro Immobile, Dino Zoff.