Oroscopo del giorno, le previsioni del 5 dicembre segno per segno

Luna, Venere e Plutone vi guardano un po’ imbronciati oggi e a volte il ritmo frenetico del vostro segno con la vostra dolce metà non si sposa bene in fatto di diplomazia. Potrete trovare un po’ di tranquillità guardando la serie Sky Original Gomorra, arrivata alla sua quinta e ultima stagione, dato che Marte e Plutone vi fanno appassionare.

Potreste subire tentazioni gastronomiche se nati dal 28 aprile al 5 maggio, con Saturno ancora ostile. Nettuno invece è sempre al vostro fianco in amore e vi renderà particolarmente gradevoli per il vostro partner. Se guardate Gomorra vi affezionerete a Mimmo Borrelli, l’interprete di Don Angelo, anche lui del vostro segno.

Nettuno vi innalza un po’ il livello di nervosismo ma sarete anche simpatici e pieni di umorismo in amore, grazie al vostro calore umano. Come voi, anche l’Immortale Ciro Di Marzio, cioè l’attore Marco D’Amore, fa parte del segno dei Gemelli.

Scenari molto accattivanti oggi in famiglia se nati nella seconda decade. Peraltro Marte e Urano dimorano felicemente nel vostro segno e vi danno concretezza e razionalità in amore. In Gomorra 5 farete il tifo per Ivana Lotito (Azzurra).

Giornata serena nonostante qualche piccola contrarietà. In particolare fase appagante con la vostra dolce metà se nati nella seconda decade, grazie a Sole. Se guardate Gomorra il vostro segno si riscoprirà impavido e coraggioso!

Prospetto di alti e basi oggi ma la vostra calma nell’affrontare le situazioni vi aiuterà a prescindere, così come anche la capacità di improvvisare. Roberto Saviano, lo scrittore del romanzo da cui è tratta Gomorra, appartiene al vostro segno.

Oggi tenete il timone del vostro controllo in famiglia. Venere è imbronciata ma niente paura perché Mercurio e Saturno vi favoriscono comunque nel rapporto di coppia. Se avete guardato Gomorra sin dagli albori il vostro personaggio prediletto può essere Imma Savastano, interpretata dalla Bilancia Maria Pia Calzone.

Diversi pianeti in angolo favorevole per tutte le decadi anche se Saturno è negativo per i nati nella seconda. Per il resto Marte, Nettuno e Plutone ma anche Venere vi favoriscono in amore. Se volete rilassarvi guardando Gomorra vi godrete Napoli, città tipicamente nel vostro segno.

Giornata abbastanza soddisfacente con Sole che vi dona elementi ottimi di coppia se nati dal 23 al 28 novembre. Gianfranco Gallo, il suocero di Genny Savastano, è un Sagittario come voi: fate il tifo per lui!

Mese trionfale per voi nonostante qualche piccolo nervosismo nella fase amorosa: tutto si risolverà. Siete tanto appassionati dalla serie tv Gomorra perché vi piace entrare nella psiche umana per scoprire le trame e gli ingranaggi che la portano a sopraffare gli altri.

Gioco dei transiti positivi per i nati dal 9 al 15 febbraio. Mercurio, Marte e Sole sono tutti positivi e vi renderanno sensibili ed equilibrati in amore. Genny Savastano – o meglio, l’attore Salvatore Esposito – è, come voi, un Acquario.

Firmamento abbastanza luminoso per voi soprattutto nella vita familiare. Venere è molto armonica e avrete la tendenza ad aumentare il gradimento nei confronti della persona che avete scelto, specie se nati tra il 14 e il 17 marzo e grazie a Plutone. Gomorra 5 è una delle vostre serie preferite: seguitela fino alla fine!