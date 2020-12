Oroscopo 2021, le previsioni degli astrologi sull'anno che verrà

4/13

GEMELLI - “Ti propongo l’abbattimento del muro di Berlino come metafora per il 2021, Gemelli. Spero che t’ispiri a smantellare con energia e gioia i tuoi ostacoli e impedimenti psicologici”, scrive Brezsny. Per Fox “le relazioni che nasceranno a febbraio saranno molto importanti e intriganti”. Per Simon and the Stars “ecco finalmente un anno in cui si torna a scegliere liberamente”. Per Branko “il 2021 sarà un momento in cui prendere decisioni difficili sul posto di lavoro e nelle relazioni”

L'oroscopo dei Gemelli di Sky TG24