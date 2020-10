Oroscopo del giorno, le previsioni del 9 ottobre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 9 ottobre.

Per la terza decade Marte rimane il vero e proprio faro in un cammino di energia fisica, calore umano, ottime facoltà decisionali. Solo se siete nati tra il 6 e il 10 di aprile avrete da fronteggiare un Giove dissonante che, nella maggioranza dei casi, avrà solo la funzione di temperare un poco i vostri successi. Mentre il Sole è nell’annuale opposizione dal segno della Bilancia, sentite crescere una voglia di divertimento come non avveniva da molto tempo. E potete far conto su una felice esuberanza col vostro partner. Per andare all'unisono, accertatevi che sia accolta con lo stesso slancio. Il panorama planetario si dispone in buon aspetto favorendo ogni vostro progetto affettivo e mettendovi nelle condizioni di operare cambiamenti a breve termine. "Fare squadra" è il motto di questa giornata in campo lavorativo. Urano, nel segno laborioso del Toro e se siete nati nel mese di marzo, pone la necessità di accordi con i vostri colleghi e l'organizzazione di piani per il futuro che si riveleranno convenienti per tutti.

Il quadro planetario propone impegno, provocato dal transito di Mercurio contrario. Si presenteranno alcuni nodi, che verranno poi sciolti senza difficoltà. In particolare in famiglia si imporranno riflessioni che avranno lo scopo di mettere in luce alcune questioni lasciate in sospeso. Nettuno benefico per il vostro segno vi renderà ottimisti e capaci di prendere in mano la situazione in prima persona. Plutone invece vi fornirà le carte giuste da giocare per vincere la partita, specie se appartenete alla terza decade. Per quanto riguarda il fitness sarete in piena forma, potendo dedicarvi ad attività anche competitive, se la vostra età lo consente. Con i favori di Plutone, specie se siete nati dal 10 al 14 di settembre, vi accostate all'amore in modo gioioso, appassionato e sincero, sapendo di essere contraccambiati. I single ricevono conferme del loro fascino in contesti sociali inaspettati. Mercurio rallenta i programmi che avete in mente per raggiungere brillanti posizioni professionali. Intanto godetevi quei piccoli successi, pur sempre gratificanti, che pian piano vi state conquistando.

Marte nel segno amico dell’Ariete dà fuoco alla vostra euforia, specie se siete nati nella terza decade. Chi è nato nella seconda, fronteggia Nettuno contrario: faccia attenzione a non esporsi troppo in campo sociale e amoroso. Se siete nati invece dal 17 al 21 di giugno potrete contare su una voglia di novità che eccita la vostra naturale tendenza al gioco. Nel campo del fitness il Sole vi fa agili, svelti, entusiasti. Se frequentate abitualmente la palestra vedrete risultati eccellenti sul vostro fisico. Buone le indicazioni anche se vi piacciono gli sport di squadra. La persona amata vi chiede una vicinanza emotiva e spirituale più intensa nel ménage di coppia. Una configurazione astrale mediamente positiva vi offre la possibilità di dimostrarglielo. Approfittate di questo momento di vicinanza al partner e trovate il modo per creare occasioni di unione. Una Luna nel sentimentale Cancro spiana i vostri passi. Con la vostra spigliata leggerezza vi approcciate a un ambiente lavorativo un po’ noioso che rende insofferenti i vostri colleghi. Sarete voi, con prontezza e senso dell’umorismo, a minimizzare i problemi e portare a una rapida soluzione.

Cielo fortunato per voi! Certo, Marte, Giove, Plutone e Saturno restano ancora a disturbarvi se appartenete alla terza e alla seconda decade, ma i pianeti veloci per il momento producono un clima di serenità. Tanto per cominciare Venere, vostro pianeta prediletto, poi Mercurio in Scorpione, vi regalano uno scorrere della vita quotidiana molto armonico fatto di piccole e costanti soddisfazioni. Respirate un’atmosfera di pace in famiglia, condizione necessaria e sufficiente per ottenere la vostra pace interiore. Sotto il punto di vista della silhouette, i piaceri della buona tavola e del buon vino possono avervi un poco appesantito negli ultimi tempi. Il Sole dissonante dal segno edonista della Bilancia vi suggerisce moderazione. La vostra forma fisica se ne avvantaggerà presto. Con spirito risolutivo venite incontro alle esigenze della persona amata. Venere Vergine e Luna nel vostro segno vi fanno collaborare concretamente a rendere l'intesa di coppia condivisa sempre di più e vi stimolano alla decisione e all'azione. Portate a termine con pazienza impegni di lavoro che vi tengono un po’ sotto pressione in ufficio. I nati nella terza decade facciano attenzione a non improvvisare, poiché Marte contrario può preludere a distrazioni frequenti.

Nuovi rapporti umani e un clima decisamente socializzante come a voi piace aprono questa giornata d’ottobre. Sole e Luna bendisposti sono il vero portafortuna che darà un buon esito alle vostre iniziative. Con Mercurio in angolo dissonante verrà richiesta una vostra presenza più assidua in famiglia. Inoltre, se siete genitori, dovrete seguire con particolare attenzione i vostri ragazzi che vi potranno porre di fronte ad alcuni problemi e difficoltà dovute all’età. Siete comunque in una condizione fisica soddisfacente, con il Sole che stimola un diffuso benessere e una funzionalità organica eccellente. Attività congeniali sono quelle a contatto con la natura: jogging, nuoto, vela. Stupite la persona amata con quel tocco di classe che avete il dono di immettere in ogni istante della vita di coppia. Il Sole dall’affettivo segno della Bilancia, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 6 al 15 di agosto, vi dona quella regalità che il partner apprezza tanto in voi. Nel lavoro conquistate sempre di più autorevolezza. L'alleanza planetaria su cui potete contare è data da Marte e Sole, pianeti che promettono un sicuro balzo in avanti nella carriera.

Con tanti pianeti che vi sostengono vivrete la giornata con il vostro piglio decisionista. Nettuno vi fa perfezionisti e, in certi momenti pure puntigliosi, affinché tutto vada come voi avete stabilito. Non sempre però, questo incontra l'approvazione degli altri: sappiate anche valutare le differenti posizioni e accoglierle con tolleranza. La fortissima collaborazione tra Saturno e Plutone che proietta influenze positive per il vostro segno continua a darvi grinta, voglia di sfondare e una salute di ferro. Solo la seconda decade deve tenersi al riparo dai malanni di stagione. Con Giove e Venere che vi sorridono occupate il primo posto tra i segni più fortunati in amore e nell'eros. Sia chi di voi è single oppure chi è in coppia sappia godere del momento propizio e non se lo lasci sfuggire. Nel lavoro non vi interessa conquistare nuovi spazi, ma rafforzare quelli già esistenti. Urano e Plutone se festeggiate il vostro compleanno nella prima e nella terza decade rendono fattive le vostre mete professionali e promettono presto anche consistenti introiti. Il rapporto coi vostri collaboratori è eccellente, specie se siete nati nella prima decade.

Venere è moderatamente positiva dal segno della Vergine, vostro buon vicino nella successione zodiacale, e vi consente così di risolvere questioni familiari e patrimoniali rimaste in sospeso, con grande energia e rapidità. Giove invece vi contrasta, specie se siete nati nella seconda decade, ponendovi di fronte a incertezze di tipo emotivo in campo amicale, che sfociano nelle vostre proverbiali indecisioni. Sarà l’effetto combinato del tandem celeste di Mercurio e Sole, positivi, a ristabilire la quiete facendovi fare le scelte più opportune. La stagione autunnale, di solito la vostra preferita nell’intero anno, ravviva la bellezza e porta a sentirvi in pace con il mondo. È sempre merito della bella Venere se i vostri sentimenti si accendono di passione in questa giornata. Vi disponete positivamente all'eros, mostrando un coinvolgente slancio, grazie all’ardore passionale che il Sole nel vostro segno vi invia. I più favoriti in assoluto sono i nati nella prima decade. Non vi preoccupate se il vostro capo non vi ha dato le conferme che aspettavate. Saturno e Plutone non vi aiutano, ma il Sole positivo vi rende sicuri di aver agito bene.

La Luna è benefica per il vostro segno conferma come in questo autunno ogni vostra iniziativa sia baciata dalla fortuna. Non vi resta che scegliere: Venere e Nettuno vi stimolano nel ballo e nella danza, Plutone, il vostro nume tutelare, vi fa emozionare con lettura, teatro e cinema, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 13 al 16 di novembre. Per quanto riguarda il benessere, godete di un ottimo stato di salute, ma avete al contempo bisogno di ricaricarvi con un periodo di meritato riposo. La Luna vi assicura sonni e sogni intensamente ristoratori. Lanciati come siete nelle vostre iniziative, potreste trascurare un poco le questioni di cuore mostrando una certa superficialità o comunque non avvertendo le reali esigenze del partner. Niente paura! Con la Luna in posizione favorevole dal segno amico fidato del Cancro la scintilla della passione amorosa provvede a farvi prestissimo recuperare il terreno perduto. Aumentano le vostre ambizioni professionali, grazie a molti pianeti che vi sono favorevoli. Plutone, il vostro nume tutelare, vi consiglia di farvi avanti nel lavoro, se avete intenzione di migliorare l’attuale posizione.

Il Sole nell’amica Bilancia vi ricarica di energie vitali. Se appartenete alla seconda decade vi sentirete in ottima forma psicofisica. Se invece appartenete alle altre due decadi avvertite un po' più di fatica in alcuni campi della vita, pur godendo di un discreto ottimismo. In linea di massima, tenete sotto controllo la vostra salute in questo periodo di transizione stagionale, specie i bronchi e i polmoni. Nettuno, dal segno dei Pesci in angolo dissonante, può rendervi vulnerabili ai primi raffreddori di inizio autunno, specie se siete nati nella seconda decade. L'eros può senz'altro prevalere sul sentimento in questa fase per voi, ma non costituisce un grosso problema per la vita di coppia. La vostra espansiva generosità compenserà un'eventuale, temporanea mancanza di sentimento. I single del segno sono avvisati, non è il momento di lanciarsi in imprese amorose azzardate. Riflettete su chi vi ha fatto perdere la testa prima di investirvi totalmente e avventurarvi in amori un po’ folli. Nel lavoro è giunto il momento di osare, di prendere iniziative importanti o di far valere le competenze e il vostro ruolo.

Quasi tutti i pianeti giocano nella vostra squadra. Se siete in procinto di cominciare un’impresa da tempo programmata, questo momento è ideale. In particolare, Plutone vi assiste in congiunzione nel vostro segno, facendo in modo che ogni piccolo dettaglio, ogni minimo desiderio si realizzi. La concordia tra amici, parenti, compagni di viaggio, è quest’oggi favorita. Per quanto riguarda il fitness, la stagione autunnale, con la sua piacevole frescura, vi induce a dedicarvi alle vostre passioni preferite, come le lunghe passeggiate, specie al mattino presto. Venere, se siete nati nella prima e seconda decade, vi garantisce bellezza fisica. Giove, Nettuno e Venere accendono in voi la luce del sentimento, sia che siate single o in coppia, specie se siete nati in gennaio. Approfittate del magico momento che il cielo d’ottobre vi ha preparato per rafforzare i vostri legami. Momento di passione per i single in cerca di nuove avventure. Nel lavoro siete di nuovo in fervida attività. Accolti con la simpatia e l'affetto che vi meritate, trovate colleghi che non vi fanno pesare la ripresa. Mercurio in Scorpione vi fa tenere sempre i riflessi pronti se siete nati nella prima decade.

Nettuno stimola le vostre menti all'intuito e alla preveggenza, specie se siete nati nella seconda decade. Marte stimola lo spirito del divertimento da condividere con le persone care. In ogni caso potrete contare su una capacità di trascinare gli altri col vostro entusiasmo davvero eccezionale: ne vedrete gli effetti positivi tanto in famiglia quanto nella cerchia dei vostri cari. Vi appassionate alle discipline che provengono da paesi lontani. Scoprite un interesse per lo yoga e lo shiatsu. Aprite con un sottile grimaldello il cuore della persona amata. Con la vostra tipica leggerezza di tocco, vi muovete verso chi vi ha emozionato profondamente. Marte pianeta della passione trascinante, se festeggiate il compleanno dal 16 al 18 di febbraio, vi regala quel pizzico di coraggio in più e il gusto per l'avventura necessari per avvicinare chi vi ha sedotto negli ultimi tempi. Il successo favorisce iniziative amorose vincenti. Sole e Marte facilitano lo svolgimento dell'attività lavorativa e i rapporti con i superiori che possono diventare espansivi e decisamente amichevoli specie se siete nati in febbraio.

Il cielo del pieno autunno va cambiando aria e vi porta verso un lento, progressivo ma sicuro miglioramento. Plutone e Nettuno sono i vostri assi nella manica e vi donano, in tandem, vitalità e lucidità mentale, adattabilità al presente e creatività, specie se siete nati nella seconda decade. Mercurio e Saturno continuano a mandarvi influssi di equilibrio e benessere. Agirete sempre con la vostra delicatezza di tocco, garbo e buon senso. Il successo personale va a gonfie vele: per il fisico, solo in via preventiva, si rende necessario un controllo della salute dello stomaco. Plutone nel segno passionale del Capricorno innalza la temperatura erotica creando una bella sintonia fisica nella coppia. Siete proprio nella forma migliore ma, dato il vostro carattere, potreste provare qualche piccola insoddisfazione; non pensateci. La vostra madrina di segno, la Luna, vi farà vivere emozioni indimenticabili. Seguite il flusso degli eventi senza cercare di contrastarli. Giornata mediamente positiva in ufficio poiché le combinazioni planetarie vi consentono di lavorare sentendovi in sintonia con l'ambiente.