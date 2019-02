Ci siamo quasi: il momento più atteso da star e appassionati di cinema di tutto il mondo sta per arrivare. Questa notte Sky Cinema Oscar trasmetterà in diretta e in esclusiva la 91esima edizione degli Academy Awards. Si inizia alle 22.50 con il Red Carpet in diretta da Los Angeles, mentre la premiazione vera e propria partirà dalle 00.30 e sarà disponibile anche su Sky Uno (LO SPECIALE).

Le nomination

Saranno 24 le statuette assegnate: tutti i candidati per le diverse categorie sono stati annunciati lo scorso 22 gennaio (TUTTE LE NOMINATION). Per la maggior parte delle categorie sono stati previsti cinque candidati. Fanno eccezione alcune sezioni, tra cui la più ambita, quella di "Miglior film" ("Best Picture"), con 8 titoli in gara: "Roma", "Vice", "Green Book", "A Star is Born", "La Favorita", “Black Panther", "BlackkKlansman" e "Bohemian Rhapsody". Tra questi ci sono anche le due pellicole che hanno conquistato il maggior numero di nomination (10): "La Favorita" e "Roma", entrambe dirette da registi non statunitensi (il greco Yorgos Lanthimos e il messicano Alfonso Cuarón). Terzo e quarto posto per numero di nomination vanno alla storia di Dick Cheney, "Vice, l'uomo nell'ombra" a pari merito con a "A star is born" e "Black Panther" con otto candidature. "Bohemian Rhapsody", vincitore del Golden Globe 2019 come "Miglior film drammatico" è a quota cinque (I FILM PIÙ PREMIATI DI SEMPRE) . Per quanto riguarda il "Miglior film straniero" saranno Libano, Polonia, Germania, Messico e Giappone a contendersi il premio con "Capernaum", "Cold War", "Never Look Away", "Roma" e "Shoplifters".

La questione delle premiazioni

Nelle scorse settimane si è consumata un'accesa bagarre tra gli organizzatori dell’evento e alcuni tra i più celebri cineasti. Registi, attori e direttori della fotografia, infatti, hanno protestato – inviando anche una lunga lettera – contro la decisione dell’Academy di consegnare quattro premi “tecnici” (miglior cortometraggio, miglior trucco e parrucco, miglior montaggio e migliore fotografia) durante la pubblicità. Una decisione presa per ridurre la durata dell’evento, ma che ha scatenato la dura reazione di oltre 40 nomi dello spettacolo. Una protesta che è riuscita nel suo intento: l’Academy è tornata sui suoi passi e ha promesso di mandare in onda tutte le premiazioni, nel suo formato tradizionale.

Le curiosità

Non solo film e cortometraggi: la notte degli Oscar è anche un momento per celebrare la musica, gli show e l’intrattenimento in generale. Sul palco della cerimonia, infatti, si esibiranno numerosi artisti, a cominciare dalla mitica band dei Queen. L'attenzione sul gruppo inglese sarà certamente molto alta, dato che il film dedicato a Freddie Mercury, "Bohemian Rhapsody" (di cui sono anche produttori), è in gara in alcune delle categorie più importanti. Insieme agli storici componenti si esibirà il cantante statunitense Adam Lambert. Oltre a loro, sul palco saranno presenti anche Bradley Cooper e Lady Gaga, con la loro hit “Shallow”, colonna sonora del film “A Star is Born”. Oltre ai film e alla musica, protagonista sarà anche la moda. Il Red Carpet che anticipa la premiazione è uno tra gli eventi più attesi da critici e pubblico. In passato, diverse star sono state protagoniste della serata grazie a look molto apprezzati (GLI ABITI PIÙ BELLI) o molto discussi (GLI OUTFIT PIÙ STRANI). Quest’anno gli occhi di tutti saranno inoltre puntati sulle new entry: tra gli interpreti candidati, otto tra attori e attrici hanno ricevuto la nomination per la prima volta nella loro carriera. Nella categoria miglior attore protagonista, c’è Rami Malek, grande favorito per la sua interpretazione di Freddie Mercury. Tra le migliori attrici protagoniste al “debutto” spicca l'inglese Olivia Colman, la regina Anna de “La favorita”, e Yalitza Aparicio, la domestica Cleo del capolavoro di Cuaron “Roma”. Nella categoria non protagonisti, gli attori che corrono per la prima volta sono Richard E. Grant con “Copia originale”, Adam Driver grazie alla sua interpretazione nel film di Spike Lee “Blackkklansman" e Sam Elliot, che in “A star is born” interpreta il fratello maggiore di Bradley Cooper. Infine, nella categoria della miglior attrice non protagonista ci sono Marina De Tavira, la “padrona” di Cleo in “Roma” di Cuarón e Regina King per l'interpretazione di Sharon Rivers nel film “Se la strada potesse parlare”.

I pronostici