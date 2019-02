Rami Malek: tutte le foto

L'attore americano di origini egiziane è tra i candidati agli Oscar 2019 come Migliore Attore Protagonista grazie alla sua interpretazione del geniale e compianto Freddy Mercury in Bohemian Rhapsody, ruolo per cui ha già vinto un Golden Globe, un SAG Award e un Critics' Choice Television Award. Chi lo segue da un po' di anni, però, non può non ricordarlo in Mr. Robot, The Pacific, 24, The Master e la saga di Una notte al museo, giusto per citare alcuni titoli. In attesa della cerimonia di premiazione degli Academy Awards 2019 - in onda in diretta e in esclusiva su Sky, domenica 24 febbraio dalle 22.50 su Sky Cinema Oscar®, il canale interamente dedicato ai film premiati che si accenderà sul canale 304 da venerdì 15 febbraio a domenica 3 marzo - sfoglia la gallery con le sue foto più belle