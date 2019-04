L'attrice messicana è tra le cinque candidate nella categoria come miglior attrice non protagonista, riuscirà a vincere? Marina si presenta agli Academy Awards 2019 con una nomination per il ruolo di Sofia all'interno di Roma di Alfonso Cuarón.

Mancano poco meno di due settimane alla grande notte degli Oscar 2019 in cui conosceremo i vincitori dei premi più ambiti dal mondo del cinema. Marina de Tavira, attrice messicana, si presenta agli Academy Awards con una nomination nella categoria come miglior attrice non protagonista per il suo ruolo all’interno di Roma di Alfonso Cuarón, film candidato a ben dieci premi, tra i quali quello più ambito, ovvero miglior film.

Marina de Tavira, classe 1974, ha iniziato la sua carriera alla fine degli anni ’90 ma è con il film di Cuarón che ha raggiunto popolarità a livello internazionale. All’interno della pellicola l’attrice riveste i panni Sofia, la madre della famiglia presso cui Cleo, interpretata da Yalitza Aparicio, svolge il ruolo di domestica. Il film si concentra sul racconto delle vicissitudini della famiglia messicana, residente presso Roma, quartiere situato nel centro di Città del Messico. Il lavoro ha ottenuto grandi consensi sia da parte del pubblico sia da parte della critica che ha elogiato il lavorato del regista che ai recenti Golden Globe ha conquistato sia il premio come miglior regista sia quello come miglior film straniero.

Cinema e televisione: due grandi amori

La carriera dell’attrice ha avuto inizio alla fine degli anni ’90 e fin dagli esordi si è sviluppata lungo due strade parallele: da un lato quella del cinema e dall’altro quella della televisione.

Le origini di Marina

Marina, nata a Città del Messico il 30 novembre 1974, è nipote di Lorenzo Servitje, fondatore di Grupo Bimbo, una delle più grandi multinazionali al mondo. L’azienda, fondata nel 1945, produce principalmente prodotti alimentari che vengono venduti in tutto il mondo ma il core business dell’azienda sono il mercato messicano e quello americano. Negli anni Grupo Bimbo si è imposto come una delle realtà di maggior successo a livello globale rientrando tra le aziende con il più alto fatturato annuo del mondo.

Al lavoro con grandi registi

Marina ha lavorato nei film di alcuni dei più popolari registi del Sud America, come ad esempio Rodrigo Plá, per il quale ha recitato all’interno de La Zona, film del 2007, premiato al Toronto International Film Festival con il Premio Internazionale della Critica; l’attrice ha anche preso parte a pellicole di Issa López e Mariana Chenillo.

Trionfo italiano

Roma si presenta ai nastri di partenza degli Oscar 2019 con un importante premio già vinto, infatti il film ha trionfato alla 75ª edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia conquistando il Leone d’oro al miglior film.

Prima candidatura agli Oscar

Per Marina si tratta della prima nomination agli Academy Awards, nella lista delle cinque finaliste si scontrerà con Amy Adams per il suo ruolo all’interno di Vice - L’uomo nell’ombra, con Regina King per l’interpretazione di Sharon Rivers nel film Se la strada potesse parlare e con Emma Stone e Rachel Weisz, entrambe nominate per i personaggi interpretati ne La favorita.