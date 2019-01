Sono otto i film nominati nella categoria più importante, "Best Picture", agli Oscar 2019 (LO SPECIALE). In attesa della 91esima edizione del premio, che andrà in onda in diretta su Sky Cinema il 24 febbraio, il 22 gennaio sono stati annunciati tutti i candidati alle 24 categorie in lizza per le ambite statuette (IL LIVEBLOG).

Dieci nomination per "La Favorita" e "Roma"

I film e i nomi scelti dall'Academy in gara per gli Oscar sono stati letti dagli attori Kumail Nanjiani e Tracee Ellis Ross dal Samuel Goldwyn Theater di Los Angeles. Per la maggior parte delle sezioni sono stati previsti cinque candidati, ad eccezione di alcune categorie tra cui quella di "Miglior film" ("Best Picture"), dove i titoli in gara saranno otto: "Roma", "Vice", "Green Book", "A Star is Born", "La Favorita", 'Black Panther", "BlackkKlansman","'Bohemian Rhapsody". Tra questi ci sono anche le due pellicole che hanno conquistato il maggior numero di nomination (10): "La Favorita" e "Roma", entrambe dirette da registi non statunitensi.

Nomination "poco americane"

I due film protagonisti di queste nomination, "La Favorita" e "Roma", sono stati presentati entrambi alla 75esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, e sono opera rispettivamente del regista greco Yorgos Lanthimos e del messicano Alfonso Cuarón. Quest’ultimo ha il merito di essersi guadagnato una candidatura nella categoria "Miglior film" con una pellicola in bianco e nero, non in lingua inglese ma in spagnolo. Sia Lanthimos che Cuarón sono candidati anche nella sezione "Miglior regista", insieme a Pawel Pawlikowski per "Cold War", Adam McKay per "Vice" e Spike Lee per "BlackkKlansman". Per il regista afroamericano è la prima candidatura in questa categoria. Alle spalle di "Roma" e "La Favorita" come numero di nomination ci sono la storia di Dick Cheney, "Vice, l'uomo nell'ombra" a pari merito con a "A star is born" e "Black Panther" con otto candidature. "Bohemian Rhapsody", vincitore del Golden Globe 2019 come "Miglior film drammatico" è a quota cinque. Per quanto riguarda il "Miglior film straniero" saranno Libano, Polonia, Germania, Messico e Giappone a contendersi il premio con "Capernaum", "Cold War", "Never Look Away", "Roma" e "Shoplifters".

Tra gli attori presenti tutti i favoriti

Nelle nomination per il miglior attore protagonista e migliore attrice compaiono entrambi i vincitori dei Golden Globe nella sezione dedicata ai film drammatici Rami Malek ("Bohemian Rhapsody") e Glenn Close ("The Wife") e quelli di commedie o musical, Christian Bale ("Vice") e Olivia Colman ("La Favorita"). Gli altri aspiranti miglior attori sono: Bradley Cooper per "A star is born", Willem Dafoe per "Van Gogh - Sulla soglia dell'eternità", e Viggo Mortensen per "Green book". Tra le donne le altre contendenti saranno Yaliztia Aparicio per "Roma", Lady Gaga per "A star is born" e Melissa McCarthy per "Can You Ever Forgive Me?".

Ecco tutte le nomination per gli Oscar 2019:

Miglior Film



Black Panther



BlackKklansman



Bohemian Rhapsody



La Favorita



Green Book



Roma



A Star is Born



Vice



Regia



BlackKklansman – Spike Lee



Cold War – Pawel Pawlikowski



La Favorita – Yorgos Lanthimos



Roma – Alfonso Cuaron



Vice – Adam McKay



Attrice protagonista



Yalitzia Aparicio – Roma



Glen Glose – The Wife



Olivia Colman – La Favorita



Lady Gaga – A Star is Born



Melissa McCarthy – Copia Originale

Attore protagonista

Christian Bale – Vice



Bradley Cooper – A Star is Born



Willem Dafoe – Van Gogh



Rami Malek – Bohemian Rhapsody



Viggo Mortensen – Green Book

Attrice non protagonista



Amy Adams – Vice

Maria de Tavira – Roma

Regina King – Se la Strada Potesse Parlare

Emma Stone – La Favorita

Rachel Weisz – La Favorita

Attore non Protagonista

Mahershala Ali – Green Book

Richard E. Grant – Copia Originale

Adam Driver – BlackKklansman

Sam Elliott – A Star is Born

Sam Rockwell – Vice

Film straniero





Capernaum

Cold War

Never Look Away

Roma

Shoplifters

Costumi



La Ballata di Buster Scruggs

Black Panther

La Favorita

Il Ritorno di Mary Poppins

Maria Regina di Scozia

Sonoro



Black panther

Bohemian Rhapsody

First Man

Roma

A Star is Born

Montaggio del Suono



Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

A Quiet Place

Roma

Colonna Sonora



Black Panther

BlackKklansman

Se la Strada Potesse Parlare

L’Isola dei Cani

Il Ritorno di Mary Poppins

Montaggio



BlackKklansman

Bohemian Rhapsody

La Favorita

Green Book

Vice

Corto Documentario



Black Sheep

Endgame

Life Boat

A Night at the Garden

Period end of sentence

Documentario



Free Solo

Minding the Gap

Hale County this Morning, this Evening

Of Fathers and Sons

RBG

Corto animato





Animal Behaviour

Bao

One Small Step

Weekends

Late Afternoon

Corto Live Action





Detainment

Mother

Fauve

Marguerite

Skin

Scenografie



Black Panther

La Favorita

First Man

Il Ritorno di Mary Poppins

Roma

Fotografia



Cold War

La Favorita

Never Look Away

Roma

A Star is Born

Effetti Visivi





Avengers: Infinity War



Christopher Robin



First Man



Ready Player One



Solo: a Star Wars Story





Sceneggiatura originale



La Favorita



First Reformed



Green Book



Roma

Vice

Canzone originale

Black Panther



RBG



Il Ritorno di Mary Poppins



A Star is Born



La Ballata di Buster Scruggs

Film d'animazione



Gli Incredibili 2



L’Isola dei Cani



Mirai



Ralph Spacca Internet



Spider-Man: Un Nuovo Universo

La Ballata di Buster Scruggs

Makeup e Acconciature



Border



Maria Regina di Scozia

Vice

Sceneggiatura adattata

La Ballata di Buster Scruggs

BlackKklansman

Copia Originale

Se La Strada Potesse Parlare

A Star is Born