Domenica 6 gennaio 2018 al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, California, si è svolta la cerimonia di premiazione dei 76mi Golden Globe Awards, cerimonia condotta dagli attori Sandra Oh (anche vincitrice) e Andy Samberg. Se avete seguito l'evento in diretta su Sky Atlantic sapete già cos'è successo, altrimenti ve lo diciamo noi.

Il globo dorato più ambito, quello per la prestigiosa categoria “Miglior film drammatico”, è andato a Bohemian Rapsody di Bryan Singer, biopic sulla nascita e il successo della grandissima band inglese Queen, mentre quello per la categoria “Miglior commedia o musical” è andato a Green Book di Peter Farrelly, pellicola incentrata sull'amicizia tra un buttafuori italoamericano (Mortensen) e un pianista afroamericano (Ali) nell'America negli anni sessanta.

Per quanto riguarda i premi relativi alle performance attoriali: "Miglior attrice in un film drammatico" è Glenn Close (per The Wife), mentre "Miglior attrice in una commedia o in un musical" è Olivia Colman (per The Favourite). I migliori attori, rispettivamente nella categorie drama e comedy/musical, sono invece Rami Malek (per Bohemian Rapsody) e Christian Bale (per Vice). Vincono anche Mahershala Ali (che vedremo su Sky Atlantic dal 14 gennaio nella terza stagione di True Detective), "Miglior attore non protagonista" per Green Book, e Regina King, "Miglior attrice non protagonista" per If Beale Street Could Talk.

Premio come "Miglior regista" ad Alfonso Cuarón per il poetico Roma, film vincitore anche nella categoria "Miglior film straniero". Resta purtroppo quasi a bocca asciutta A Star Is Born, che nonostante le numerose nomination si porta a casa solo un premio, quello come "Miglior canzone originale" per il brano Shallow.

Premio Cecil B. DeMille, un importante riconoscimento alla carriera, per Jeff Bridges, che, a quanto pare, non riesce proprio a non essere identificato con quello che, forse, è stato finora il suo personaggio più iconico, The Dude (il Drugo in italiano), il protagonista di The Big Lebowski. Poco male: stiamo parlando di un film e di un personaggio che rimarranno per sempre nella storia del cinema, e Bridges lo sa bene.

E ora si vola di corsa verso gli Oscar. Sarà vero che chi vince ai Golden Globes vince anche agli Academy Awards? Per scoprirlo dovremo attendere la fine di febbraio, ma intanto andiamo andiamo a scoprire la lista completa dei vincitori del cinema dei Golden Globe Awards 2019 (evidenziati in neretto):

Miglior film drammatico

Black Panther

Blackkklansman

Bohemian Rhapsody

If Beale Street Could Talk

A Star Is Born

Miglior commedia o musical

Crazy Rich Asians

The Favourite

Green Book

Mary Poppins Returns

Vice

Miglior attore in un film drammatico

Bradley Cooper, A Star is Born

Willem Defoe, At Eternity’s Gate

Lucas Hedges, Boy Erased

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

John David Washington, BlacKkKlansman

Miglior attrice in un film drammatico

Glenn Close, The Wife

Lady Gaga, A Star Is Born

Nicole Kidman, Destroyer

Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?

Rosamund Pike, A Private War

Miglior attore in una commedia o in un musical

Christian Bale, Vice

Lin Manuel Miranda, Mary Poppins Returns

Viggo Mortensen, Green Book

Robert Redford, The Old Man and The Gun

John C. Reilly, Stan and Ollie

Miglior attrice in una commedia o in un musical

Emily Blunt, Mary Poppins Returns

Olivia Colman, The Favourite

Esie Fisher, Eighth Grade

Charlize Theron, Tully

Constance Wu, Crazy Rich Asians

Miglior attore non protagonista

Mahershala Ali, Green Book

Timothée Chalamet, Beautiful Boy

Adam Driver, BlacKkKlansman

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell, Vice

Miglior attrice non protagonista

Amy Adams, Vice

Claire Foy, First Man

Regina King, If Beale Street Could Talk

Emma Stone, The Favourite

Rachel Weisz, The Favourite

Miglior regista

Bradley Cooper, A Star Is Born

Alfonso Cuarón, Roma

Peter Farrelly, Green Book

Spike Lee, BlacKkKlansman

Adam McKay, Vice

Miglior sceneggiatura

Alfonso Cuaron, Roma

Deborah Davis and Tony McNamara, The Favourite

Barry Jenkins, If Beale Street Could Talk

Adam McKay, Vice

Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie, Green Book

Miglior canzone originale

All the Stars, Black Panther

Girl in the Movies, Dumplin

Requiem for a Private War, A Private War

Revelation, Boy Erased

Shallow, A Star is Born

Miglior colonna sonora originale

Marco Beltrami, A Quiet Place

Alexandre Desplat, Isle of Dogs

Ludwig Göransson, Black Panther

Justin Hurwitz, First Man

Marc Shaiman, Mary Poppins Returns

Miglior film d’animazione

Incredibles 2

Isle of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Spider-man: Into the Spider-Verse

Miglior film straniero

Capernaum

Girl

Never Look Away

Roma

Shoplifters