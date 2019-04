Oscar® 2019 Nomination: tutte le candidature

Grazie per aver seguito con noi le nomination agli Oscar 2019. Ci rivedremo per la notte degli Oscar. La cerimonia di premiazione della 91ª edizione degli Academy Awards® sarà in onda in diretta e in esclusiva su Sky, domenica 24 febbraio dalle 22.50 su Sky Cinema Oscar®, il canale interamente dedicato ai film premiati che si accenderà sul canale 304 da venerdì 15 febbraio a domenica 3 marzo, con oltre 90 film in programmazione sul canale e con i migliori titoli disponibili anche su Sky On Demand.

Tra questi, due prime visioni: TONYA (domenica 18 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Oscar®), film premiato lo scorso anno con l’Oscar® per la migliore attrice non protagonista (Allison Janney), e UNA DONNA FANTASTICA (domenica 24 febbraio alle 21.00 su Sky Cinema Oscar®), premiato come Miglior film straniero nel 2018. Non mancheranno anche gli altri film vincitori negli ultimi due anni, come LA FORMA DELL’ACQUA, TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI, CHIAMAMI COL TUO NOME, BLADE RUNNER 2049, COCO, LA LA LAND e MOONLIGHT - TRE STORIE DI UNA VITA, insieme ad altri film cult pluripremiati e che hanno segnato la storia del cinema, come ad esempio SALVATE IL SOLDATO RYAN, PULP FICTION, ERIN BROCKOVICH – FORTE COME LA VERITÀ e ALIEN.