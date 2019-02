Tra gli interpreti candidati agli Oscar 2019 (LO SPECIALE) sono otto gli attori e le attrici nominati per la prima volta nella loro carriera. Per tutti loro, la notte del 24 febbraio sarà un esordio tra le quattro categorie dei migliori attori e attrici (protagonisti e non protagonisti). Chissà che qualcuno riesca a uscire dal Dolby Theatre di Los Angeles con la statuetta dorata in mano al primo colpo (TUTTE LE NOMINATION).

Malek prova a bissare dopo il Golden Globe

Nella categoria miglior attore protagonista, solo uno nella cinquina è al debutto nella nomination. Si tratta di Rami Malek, grande favorito per la sua interpretazione di Freddie Mercury in “Bohemian Rapsody”. Malek, 37 anni, californiano, tanti ruoli minori prima di incrociare la grande occasione, ha già vinto il Golden Globe con la sua performance.

Due attrici protagoniste al debutto all'Academy

Tra le migliori attrici protagoniste al “debutto” nella candidatura spicca l'inglese Olivia Colman, la regina Anna de “La favorita” di Yorgos Lanthimos. Classe 1974, già pluripremiata per serie come The Night Manager, attesa Elisabetta II in “The Crown 2”, ha regalato una grande prova al cinema: la capricciosa e appassionata regina al centro degli intrighi e degli amori della corte inglese di fine ‘600. Per l'interpretazione la Colman ha già vinto, oltre al Golden Globe, anche la Coppa Volpi alla Mostra del cinema di Venezia. Debuttante assoluta è poi Yalitza Aparicio, la sensibile domestica Cleo del capolavoro di Alfonso Cuaron “Roma”. Esordiente, la 25enne Yalitza, indigena messicana di origini mixtecas, è un'attrice per caso (ha fatto il provino al posto della sorella). In questa categoria se la vedranno con Lady Gaga, protagonista di “A Star is Born”, che però non rientra tra le esordienti assolute in quanto ha alle spalle una nomination per la miglior canzone nel 2016, grazie al suo brano “Til It Happens to You” inserito nel documentario “The Hunting Ground”.

Tre attori non protagonisti alla loro “prima volta”

Sono tre su cinque, nella categoria non protagonisti, gli attori che corrono per la prima volta: Richard E. Grant con “Copia originale” di Marielle Heller, Adam Driver grazie alla sua interpretazione nel film di Spike Lee “Blackkklansman" e Sam Elliot, il volto di tanti western, che in “A star is born”, con l'interpretazione del fratello maggiore di Bradley Cooper, si è fatto notare dall'Academy.

Due interpreti non protagoniste al debutto agli Oscar

Nella categoria della miglior attrice non protagonista ci sono due esordi alla notte degli Oscar: la prima è Marina De Tavira, la “padrona” di Cleo in “Roma” di Cuaron. L'interprete messicana si era già fatta notare a livello internazionale in “La Zona” di Rodrigo Plá. Altra “debuttante” nella stessa categoria non protagonista è Regina King per l'interpretazione di Sharon Rivers nel film “Se la strada potesse parlare” di Barry Jenkins, che già le ha fatto vincere il Golden Globe.