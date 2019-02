Lady Gaga, all’anagrafe Stefani Joanne Angelina Germanotta, è tra le nominate agli imminenti Oscar 2019 tra le migliori attrici protagoniste grazie all’interpretazione di Ally Campana all’interno di A Star Is Born, pellicola diretta da Bradley Cooper. Il film si è rivelato un grande successo ottenendo consensi da parte della critica e dal pubblico con un botteghino finale che ha superato i 400 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 35 milioni di dollari.

Con questa interpretazione Lady Gaga ha messo un punto forte e chiaro sulle sue qualità artistiche dimostrando la capacità di spaziare tra diverse arti ottenendo risultati di un certo livello come solo pochissime grandi artiste hanno saputo fare in passato, ad esempio Cher. A Star Is Born si presenta ai nastri di partenza con ben otto nomination, tra le quali anche quella come miglior attore protagonista e miglior film.

1) Il significato del nome

La grande esplosione mediatica di Lady Gaga è avvenuta nella primavera del 2008 con l’uscita di Just Dance, brano che ha immediatamente reimposto le dinamiche della discografia vendendo milioni e milioni di copie; ad esempio, ad oggi il singolo conta oltre 7 milioni di copie vendute soltanto negli Stati Uniti, ma la domanda è: da dove deriva il nome dell’artista?

Stefani, prima dell’irruzione nel mercato discografico, ha deciso che il suo nome d’arte sarebbe stato un tributo ad artisti che hanno influenzato notevolmente la sua personalità con la loro musica, stiamo ovviamente parlando dei Queen. Infatti il suo nome è un omaggio al brano Radio Ga Ga, una delle canzoni più amate dalla cantante.

2) Un video da Hollywood

Non solo trasformismo nella moda, nella musica e nel cinema ma anche nelle arti visive. Lady Gaga ci ha abituato a continue evoluzioni anche per quanto riguarda i suoi video musicali e quello che sicuramente ha rappresentato un punto di svolta definitivo nella sua carriera è quello di Bad Romance. Il video è stato un vero fenomeno mediatico che ad oggi conta oltre un miliardo di visualizzazioni su You Tube, ma chi si celava dietro la macchina da presa? Niente di meno che Francis Lawrence, regista della saga di Hunger Games e di Red Sparrow, tutti con protagonista Jennifer Lawrence, e di tanti video musicali che hanno fatto la storia della musica pop, come Circus di Britney Spears, Get Right e Jenny from the Block di Jennifer Lopez, Cry Me a River e Rock Your Body di Justin Timberlake e Whenever, Wherever di Shakira.

3) Un vestito dal peso di 26kg

Nel corso della sua carriera Lady Gaga ha dato grande prova di trasformismo anche per quanto concerne gli outfit, ad esempio nel 2010 l'artista è stata al centro di un grande clamore mediatico per aver indossato un vestito completamente fatto di carne. L’abito venne realizzato con tagli di carne pregiata e cucito direttamente su di lei per far si che le parti non potessero staccarsi. L’outfit fece il giro del mondo e fu al centro di dibattiti per numerose settimane creando due schieramenti: da un lato chi lo celebrava come una nuova evoluzione della moda, dall’altro chi lo condannava in favore di cause animaliste. Il vestito venne disegnato da Franc Fernandez sulla base del progetto di Nicola Formichetti, il suo pesava era di circa 26 kg e oggi si trova esposto presso la Rock and Roll Hall of Fame.

4) Una collezione di capi di di Michael Jackson

Tra gli artisti che Lady Gaga adora di più c’è sicuramente il Re del pop per il quale prova grande ammirazione per la sua immensa eredità musicale. L'amore della cantante è talmente forte che nel corso di un’asta, tenutasi nel 2012, Lady Gaga ha acquistato ben 55 capi di Michael Jackson dichiarando poi che sarebbero stati archiviati e tenuti perfettamente come tributo a Jacko.

5) Vendite mostruose

In circa dieci anni di carriera Lady Gaga ha notevolmente influenzato la musica pop scalando anche le classifiche di quasi tutto il mondo con cifre di vendita paurose: si stima che in totale l’artista abbia venduto oltre 27 milioni di album e più di 140 milioni di singoli.