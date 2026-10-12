Il Nobel per le Scienze Economiche 2026 va agli economisti americani Robert E. Hall e Michael Woodford, "per i fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica". Grazie a loro, ha detto John Hassler, presidente del comitato del premio, "siamo meglio attrezzati per affrontare gli shock nell'economia, come le crisi energetiche o i cambiamenti improvvisi nei consumi delle famiglie". Il premio viene assegnato dalla Royal Swedish Academic of Sciences di Stoccolma, Svezia. È l’ultimo riconoscimento dell’anno, dopo quelli per la Medicina , la Fisica , la Chimica , la Letteratura e la Pace . Come gli altri premiati, anche Hall e Woodoford ottengono una medaglia d'oro e un assegno di 12 milioni di corone svedesi pari (circa 1,06 milioni di euro).

Perché Hall e Woodford sono stati premiati con il Nobel

Lo sviluppo economico, spiega il Nobel, “è caratterizzato dall'alternarsi di fasi di contrazione e di espansione”. Stimolare o rallentare l'economia al momento opportuno può quindi “contribuire a garantire la stabilità ed evitare recessioni prolungate o un'inflazione fuori controllo”. È qui che inseriscono le ricerche di Robert E. Hall e Michael Woodford, che “hanno determinato un cambiamento di paradigma nelle politiche di stabilizzazione economica”. Hall è stato premiato in particolare per un articolo del 1978 su come i consumatori preferiscano che i consumi restino stabili, mentre Woodford ha poi sviluppato il cosiddetto modello Keynesiano moderno, che da allora si è dimostrato altamente influente tra i responsabili politici globali ancora oggi. I loro studi consentono di spiegare e quantificare gli effetti delle politiche di stabilizzazione sulle fluttuazioni cicliche dell'economia e sono oggi utilizzati dalle banche centrali e dai ministeri delle Finanze di tutto il mondo.

La “stabilizzazione”

I due Nobel hanno dimostrato in particolare come sia possibile ricostruire i modelli economici esistenti per rilanciare le politiche di stabilizzazione. Invece che basarli sulle correlazioni statistiche tra variabili macroeconomiche, come l'inflazione, la produzione e i consumi, Robert E. Hall e Michael Woodford hanno scelto di fondarli su basi microeconomiche, dando vita a un nuovo approccio che permette di comprendere come l'insieme delle decisioni delle singole famiglie e imprese influenzi l'economia nel suo complesso.