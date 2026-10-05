Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Deisseroth, Hegemann e Nagel vincono il Premio Nobel per la Medicina: chi sono

Scienze
X

I tre scienziati hanno hanno gettato le base dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Viene utilizzata per cercare di svelare i meccanismi alla base dei misteri del cervello

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Il Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina 2026 va a Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel. Hanno gettato le base dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Viene utilizzata nei laboratori di ricerca per cercare di svelare i misteri alla base del funzionamento del cervello: l'optogenetica riesce a spegnere o ad accendere l'attività delle singole cellule che compongono un cervello vivo e funzionante, come è stato dimostrato negli studi sui topi. Per i tre vincitori un premio da 12 milioni di corone svedesi, da dividere tra tutti e tre, cioè circa 1.065 milioni di euro.

Le scoperte che sono valse il Nobel a Hegemann, Nagel e Deisseroth

Hegemann e Nagel, spiega il sito ufficiale del Premio Nobel, scoprirono la channelrhodopsin - canalorodopsina - una proteina dalle proprietà uniche, in un'alga unicellulare. Si accorsero che, indipendentemente dal tipo di cellula in cui inserivano la proteina, quelle cellule diventavano sensibili alla luce. Qui si allaccia anche il lavoro di Deisseroth, che introdusse quindi il gene della channelrhodopsin nelle cellule nervose dei ratti. Illuminando le cellule con una luce blu, riuscì ad attivare un segnale nervoso. In seguito, fece funzionare questo interruttore controllato dalla luce per le cellule nervose anche nel cervello di topi vivi. Questo metodo per controllare i segnali nervosi attraverso la luce è oggi chiamato optogenetica e ha rapidamente acquisito un impatto globale.

L'optogenetica

Il Premio Nobel, sui suoi account ufficiali, spiega che è proprio grazie all’optogenetica che i ricercatori "hanno potuto individuare i circuiti neurali che regolano specifici ricordi, emozioni e comportamenti rilevanti per le patologie neurologiche e psichiatriche". Sul piano pratico, in ambito clinico, questo metodo viene utilizzato ad esempio con l’obiettivo di ripristinare la vista nelle persone con deficit visivi.

Vedi anche

Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi vincono il Premio Nobel per la Medicina

Chi è Karl Deisseroth

Karl Deisseroth è nato il 18 novembre 1971 a Boston, negli Stati Uniti. A 54 anni, è uno dei più giovani premiati con il Nobel. Con un Ph.D. e una laurea in Medicina alla Stanford University. D.H. Chen Professor, al momento è professore di Bioingegneria e Psichiatria alla stessa Stanford University e all'Howard Hughes Medical Institute.

Chi è Peter Hegemann

Peter Hegemann è nato l'11 dicembre 1954 a Münster, in Germania. Ha conseguito un Ph.D. al Max-Planck-Institut für Biochemie di Martinsried, dove ha svolto gli studi che alla fine gli sono valsi il Nobel. Insegna Neuroscienze all'università Humboldt di Berlino.

Chi è Georg Nagel

Georg Nagel è nato il 24 agosto 1953 a Weingarten, in Germania. Per lui il Ph.D. è arrivato all'università di Francoforte. Le ricerche che lo hanno portato al Nobel sono state condotte all'Istituto Max Planck di Biofisica a Francoforte. Insegna Fisiologia molecolare delle piante e Biofisica - Botanica I all'università di Würzburg. 

Leggi anche

Morto Michael Bishop, il premio Nobel per la medicina aveva 90 anni
05 October 2026, Sweden, Stockholm: Anna Wedell (front, left to right), Per Svenningsson, Abdel El Manira, and Thomas Perlmann, secretary of the Nobel Assembly at the Karolinska Institute in Stockholm, at the announcement of the Nobel Prize laureates in Physiology or MedicineKarl Deisseroth, Peter Hegemann, and Georg Nagel, who are pictured on a displayat the Karolinska Institute. Photo: Steffen Trumpf/dpa (Photo by Steffen Trumpf/picture alliance via Getty Images)
I vincitori del Premio Nobel per la Medicina 2026 - ©Getty
FOTOGALLERY

1/12
Salute e Benessere

Nobel per la Medicina, i 6 italiani che hanno vinto il premio

Il primo italiano a ottenere il riconoscimento è stato Camillo Golgi nel 1906. Dopo di lui, Daniel Bovet (svizzero di nascita ma naturalizzato italiano), Salvatore Luria (italiano naturalizzato statunitense), Renato Dulbecco, Rita Levi-Montalcini e Mario Renato Capecchi (italiano naturalizzato statunitense). Ecco la vita e le scoperte rivoluzionarie delle eccellenze italiane in medicina

Vai alla Fotogallery

Scienze: Ultime notizie

Settimana Mondiale dello Spazio 2026, gli eventi in Italia

Scienze

Dal 4 al 10 ottobre torna la Settimana mondiale dello Spazio, quest’anno dedicata alla “Rocket...

Il calendario lunare di ottobre 2026

Scienze

Dalla Luna nuova al plenilunio, tutte le principali fasi lunari di ottobre e gli appuntamenti da...

Eventi astronomici del mese di ottobre 2026

Scienze

Saturno raggiunge l’opposizione il 4 ottobre e domina il cielo autunnale, ma il mese offre anche...

Enrico Fermi, 125 anni dalla nascita: storia del genio della fisica

Scienze

Lo scienziato, che nel 1938 fu insignito del Premio Nobel, ha aperto la fisica italiana al...

SpaceX, Starship ammarata in anticipo ma missione compiuta

Scienze

La missione viene ritenuta comunque un successo: il razzo di SpaceX ha raggiunto con successo...

Scienze: I più letti