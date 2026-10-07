Il riconoscimento è stato assegnato ai due scienziati "per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Henri Kagan e Kenso Soai hanno vinto il Premio Nobel per la Chimica 2026 "per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica". In pratica, alcune molecole, come gli amminoacidi, esistono in due varianti che sono l'una l'immagine speculare dell'altra. Tuttavia, gli organismi viventi contengono soltanto una di queste due forme speculari. Il modo in cui abbia potuto originarsi un'asimmetria chimica di questo tipo è rimasto a lungo un mistero per i chimici. Ma gli studi di Kagan e Soai hanno trovato una soluzione a questo enigma.

Il lavoro di Kagan e Soai Nello specifico, il francese Henri Kagan ha scoperto un nuovo metodo per manipolare le reazioni chimiche, consentendo di ottenere un eccesso di una delle due immagini speculari superiore a quanto si ritenesse possibile in precedenza. La sua scoperta si è rivelata rivoluzionaria per i chimici che sviluppano reazioni destinate alla produzione di prodotti farmaceutici, aromi, fragranze e nuovi materiali. Kenso Soai, invece, ha ideato la prima reazione chimica in grado di generare una sola delle due potenziali immagini speculari. A eccezione della vita stessa, nessuno aveva mai compiuto un'impresa simile. La reazione di Soai è uno degli esperimenti chimici più spettacolari mai realizzati.

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Chi è Kagan Henri Kagan è nato il 15 dicembre 1930, a Boulogne-Billancourt, in Francia. È conosciuto come un pioniere nel campo della catalisi asimmetrica. Le sue scoperte hanno avuto un impatto significativo sull'industria farmaceutica. Ha studiato alla Sorbona di Parigi prima di conseguire il dottorato presso il Collège de France nel 1960. Dopo una carriera durata quasi quarant'anni all'Université Paris-Sud di Orsay, in Francia, ricopre oggi il ruolo di professore emerito. Chi è Soai Kenso Soai è nato nel 1950, a Hiroshima, in Giappone. Si è laureato presso l'Università di Tokyo e ha conseguito il dottorato di ricerca nel 1979. È stato borsista della Japan Society for the Promotion of Science (JSPS), per poi trasferirsi negli Stati Uniti come ricercatore associato presso l'Università della Carolina del Nord a Chapel Hill. Nel 1981 è stato nominato docente alla Tokyo University of Science, dove ha costituito il proprio gruppo di ricerca. È stato promosso a professore associato nel 1986 e a professore ordinario nel 1991. Approfondimento Francis Halzen vince il Premio Nobel per la Fisica 2026: chi è