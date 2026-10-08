L'autrice canadese era considerata una delle favorite della vigilia: è l'autrice di 'Come l'acqua' ed 'Era una nuvola', ma anche di 'Autobiografia del rosso'. L'Accademia di Svezia le ha conferito il riconoscimento "per la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea"

Anne Carson ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura del 2026. La poetessa e saggista canadese era considerata una delle favorite della vigilia: è l'autrice di Come l'acqua ed Era una nuvola, pubblicati in Italia da Crocetti, ma anche di Autobiografia del rosso (La Nave di Teseo). L'Accademia di Svezia le ha conferito il riconoscimento "per la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea".

Chi è Anne Carson

Anne Carson è nata il 21 giugno del 1950 a Toronto, in Canada. Come riportato dalla sua biografia sul sito del Premio Nobel, “per tutta la sua carriere ha combinato la scrittura poetica con il lavoro di traduzione e l’insegnamento in diverse università. Quasi tutta la sua produzione letteraria è incerata sull’incontro tra l’ossessione della filologa per le parole e il desiderio della poetessa di trovare nuovi significati. Lei stessa ha identificato l’etimologia delle parole come il punto di partenza di tutte le sue opere”.

Le opere di Anne Carson

Anne Carson è autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. In Italia alcune sue opere sono state tradotte recentemente, molti anni dopo l'edizione originale. Professoressa di lettere classiche è esperta in particolare di Saffo ed Euripide. Ha vinto due Griffin Poetry Prize e il Premio Pricipessa delle Asturie nel 2020. Tra i suoi libri pubblicati in Italia Come l'acqua (2025) ed Era una nuvola (2021), usciti entrambi per Crocetti e Autobiografia del rosso, edito da La Nave di Teseo. Per La Tartaruga è uscito il saggio romanzato La bellezza del marito nel 2022 e per le edizioni Utopia è arrivato nel 2023 nelle librerie italiane Decreazione.