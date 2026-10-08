Anne Carson vince il Premio Nobel per la Letteratura 2026: chi è la saggista e poetessaLifestyle
L'autrice canadese era considerata una delle favorite della vigilia: è l'autrice di 'Come l'acqua' ed 'Era una nuvola', ma anche di 'Autobiografia del rosso'. L'Accademia di Svezia le ha conferito il riconoscimento "per la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea"
Anne Carson ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura del 2026. La poetessa e saggista canadese era considerata una delle favorite della vigilia: è l'autrice di Come l'acqua ed Era una nuvola, pubblicati in Italia da Crocetti, ma anche di Autobiografia del rosso (La Nave di Teseo). L'Accademia di Svezia le ha conferito il riconoscimento "per la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea".
Chi è Anne Carson
Anne Carson è nata il 21 giugno del 1950 a Toronto, in Canada. Come riportato dalla sua biografia sul sito del Premio Nobel, “per tutta la sua carriere ha combinato la scrittura poetica con il lavoro di traduzione e l’insegnamento in diverse università. Quasi tutta la sua produzione letteraria è incerata sull’incontro tra l’ossessione della filologa per le parole e il desiderio della poetessa di trovare nuovi significati. Lei stessa ha identificato l’etimologia delle parole come il punto di partenza di tutte le sue opere”.
Le opere di Anne Carson
Anne Carson è autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. In Italia alcune sue opere sono state tradotte recentemente, molti anni dopo l'edizione originale. Professoressa di lettere classiche è esperta in particolare di Saffo ed Euripide. Ha vinto due Griffin Poetry Prize e il Premio Pricipessa delle Asturie nel 2020. Tra i suoi libri pubblicati in Italia Come l'acqua (2025) ed Era una nuvola (2021), usciti entrambi per Crocetti e Autobiografia del rosso, edito da La Nave di Teseo. Per La Tartaruga è uscito il saggio romanzato La bellezza del marito nel 2022 e per le edizioni Utopia è arrivato nel 2023 nelle librerie italiane Decreazione.
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La reazione alla vittoria
Carson ha saputo di aver vinto il premio poco prima dell'annuncio ufficiale. "Ha avuto il tempo di dirmi che, al momento, si trova in Islanda, ad ascoltare il vento", ha affermato Ingrid Carlberg la segretaria permanente dell'Accademia Svedese in conferenza stampa, che ha parlato con la poetessa al telefono. "È rimasta sorpresa, ma molto felice. L'ho percepito dalla sua voce”.
Le donne vincitrici del Nobel per la Letteratura
Finora erano state 18 le donne, su 122 premiati, ad aver ricevuto il Premio Nobel per la Letteratura: l'ultima a vincerlo era stata la scrittrice sudcoreana Han Kang nel 2024 e la prima Selma Lagerlof nel 1909. L'unica italiana è Grazia Deledda di cui si celebrano i cento anni dal conferimento, nel 1926. Anche se nell'ultimo periodo il numero delle vincitrici è aumentato, restano sempre pochissime le donne laureate con il più importante riconoscimento letterario.
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Premio Nobel per la Pace, i vincitori dal 1901 a oggi
Personalità della politica e dell'attivismo per i diritti, ma anche molte organizzazioni. Il riconoscimento, istituto nel 1901, ha premiato i personaggi che nella storia si sono distinti per il loro impegno nella pace. Tra i nomi ricordiamo Madre Teresa di Calcutta, Martin Luther King, Nelson Mandela, Barack Obama, e poi l'Unione Europea e il Comitato internazionale della Croce Rossa