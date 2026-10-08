Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Anne Carson vince il Premio Nobel per la Letteratura 2026: chi è la saggista e poetessa

Lifestyle
Nobel

L'autrice canadese era considerata una delle favorite della vigilia: è l'autrice di 'Come l'acqua' ed 'Era una nuvola', ma anche di 'Autobiografia del rosso'. L'Accademia di Svezia le ha conferito il riconoscimento "per la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea"

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Anne Carson ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura del 2026. La poetessa e saggista canadese era considerata una delle favorite della vigilia: è l'autrice di Come l'acqua ed Era una nuvola, pubblicati in Italia da Crocetti, ma anche di Autobiografia del rosso (La Nave di Teseo). L'Accademia di Svezia le ha conferito il riconoscimento "per la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea". 

Chi è Anne Carson

Anne Carson è nata il 21 giugno del 1950 a Toronto, in Canada. Come riportato dalla sua biografia sul sito del Premio Nobel, “per tutta la sua carriere ha combinato la scrittura poetica con il lavoro di traduzione e l’insegnamento in diverse università. Quasi tutta la sua produzione letteraria è incerata sull’incontro tra l’ossessione della filologa per le parole e il desiderio della poetessa di trovare nuovi significati. Lei stessa ha identificato l’etimologia delle parole come il punto di partenza di tutte le sue opere”.

Le opere di Anne Carson

Anne Carson è autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. In Italia alcune sue opere sono state tradotte recentemente, molti anni dopo l'edizione originale. Professoressa di lettere classiche è esperta in particolare di Saffo ed Euripide. Ha vinto due Griffin Poetry Prize e il Premio Pricipessa delle Asturie nel 2020. Tra i suoi libri pubblicati in Italia Come l'acqua (2025) ed Era una nuvola (2021), usciti entrambi per Crocetti e Autobiografia del rosso, edito da La Nave di Teseo. Per La Tartaruga è uscito il saggio romanzato La bellezza del marito nel 2022 e per le edizioni Utopia è arrivato nel 2023 nelle librerie italiane Decreazione.

Leggi anche

Nobel chimica 2026, Farinola: fondamentale impatto su industria farmaceutica

La reazione alla vittoria

Carson ha saputo di aver vinto il premio poco prima dell'annuncio ufficiale. "Ha avuto il tempo di dirmi che, al momento, si trova in Islanda, ad ascoltare il vento", ha affermato Ingrid Carlberg la segretaria permanente dell'Accademia Svedese in conferenza stampa, che ha parlato con la poetessa al telefono. "È rimasta sorpresa, ma molto felice. L'ho percepito dalla sua voce”.

Le donne vincitrici del Nobel per la Letteratura

Finora erano state 18 le donne, su 122 premiati, ad aver ricevuto il Premio Nobel per la Letteratura: l'ultima a vincerlo era stata la scrittrice sudcoreana Han Kang nel 2024 e la prima Selma Lagerlof  nel 1909. L'unica italiana è Grazia Deledda di cui si celebrano i cento anni dal conferimento, nel 1926. Anche se nell'ultimo periodo il numero delle vincitrici è aumentato, restano sempre pochissime le donne laureate con il più importante riconoscimento letterario.

Vedi anche

L'annuncio di Karl Deisseroth ai figli: "Ho vinto il Nobel"
FOTOGALLERY

©Getty

1/27
Mondo

Premio Nobel per la Pace, i vincitori dal 1901 a oggi

Personalità della politica e dell'attivismo per i diritti, ma anche molte organizzazioni. Il riconoscimento, istituto nel 1901, ha premiato i personaggi che nella storia si sono distinti per il loro impegno nella pace. Tra i nomi ricordiamo Madre Teresa di Calcutta, Martin Luther King, Nelson Mandela, Barack Obama, e poi l'Unione Europea e il Comitato internazionale della Croce Rossa

Vai alla Fotogallery

Lifestyle: Ultime notizie

Viaggi a ottobre, dove andare al mare in autunno: le 10 migliori mete

Lifestyle

L’autunno è iniziato, ma chi cerca ancora il mare e gli ultimi raggi di sole ha a disposizione...

11 foto

Oroscopo del giorno, le previsioni dell'8 ottobre segno per segno

Lifestyle

Pronti? Si parte per vivere al meglio una nuova giornata: sarà ricca di novità? Lavoro, amore e...

Fiera del Tartufo ad Alba dal 10 ottobre: eventi

Lifestyle

La manifestazione torna dal 10 ottobre al 6 dicembre con degustazioni, cooking show, laboratori,...

Calvizie sempre più precoce, un italiano su due ne è colpito

Gaia Mombelli

Pericoli: "Scoprire il proprio stile è scoprire la propria disgrazia"

Filippo Maria Battaglia

Lifestyle: I più letti