Introduzione
Tra i nomi più accreditati per il Premio Nobel per la Letteratura, Anne Carson ha confermato i pronostici conquistando il riconoscimento più prestigioso delle lettere mondiali. Nata a Toronto nel 1950, poeta, saggista, traduttrice e studiosa dei classici, ha costruito un'opera capace di mettere in dialogo il patrimonio dell'antichità con le forme più innovative della scrittura contemporanea. Autrice di oltre venti opere e vincitrice di numerosi premi internazionali, Carson è considerata una delle voci più originali della letteratura contemporanea.
Quello che devi sapere
Autobiografia del Rosso
Tra le sue opere più celebri c'è Autobiografia del Rosso, un'opera che racconta la storia di Gerione, adolescente dalla pelle vermiglia ispirato a un personaggio della mitologia greca. Attraverso il rapporto con Eracle, il romanzo esplora desiderio, identità, gelosia e trasformazione, fondendo mito e modernità in una delle prove più rappresentative della scrittura di Carson.
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Antropologia dell'acqua
Il libro Antropologia dell'acqua è un'opera a metà tra saggio, diario, poesia e racconto. Attraverso materiali eterogenei, l'autrice riflette sul linguaggio, sulla memoria e sulle relazioni umane, mettendo in luce il potere trasformativo delle parole.
The Albertine Workout
Nella raccolta di 59 frammenti poetici di The Albertine Workout, Carson si confronta con il mondo di Marcel Proust e con il personaggio di Albertine, figura centrale della Recherche. Ne nasce una meditazione frammentaria e originale sull'amore.
Economia dell'imperduto
L'autrice accosta due figure lontanissime nel tempo, il poeta greco Simonide di Ceo e il poeta romeno Paul Celan. Un saggio originale che riflette sul valore della poesia, della memoria e della perdita attraverso epoche e culture diverse.
Eros il dolceamaro
Considerato uno dei testi teorici più noti, è una riflessione sull'amore che attraversa secoli di letteratura. Da Saffo a Kafka, Carson indaga il desiderio come esperienza fondata sulla mancanza e sulla tensione verso ciò che non si possiede.
Era una nuvola
Il libro Era una nuvola è ispirato agli scritti di Euripide. Quest'opera teatrale in versi rilegge il mito di Elena di Troia in chiave contemporanea. Il testo intreccia riflessioni sulla guerra, sul desiderio e sulla condizione femminile, fino a porre in dialogo Elena e Marilyn Monroe.
La bellezza del marito
Il libro La Bellezza del marito, pubblicato originariamente nel 2001, è un poema narrativo sull'ascesa e il fallimento di una relazione sentimnetale. Tra passione, tradimento e disillusione, Carson descrive l'amore come una forza al tempo stesso seducente e distruttiva.
Decreazione
L'opera Decreazione, composita e sperimentale, alterna saggi, poesia e riflessioni filosofiche. Al suo interno dialogano figure come Virginia Woolf, Samul Beckett e Immanuel Kant, in un continuo confronto tra identità e conoscenza.
Vetro, Ironia e Dio
Vetro, Ironia e Dio è una delle raccolte poetiche più apprezzate dall'autrice. Attraverso testi molto diversi tra loro, Carson esplora il rapporto tra voce, censura e autobiografia, offrendo uno sguardo obliquo e originale sulla realtà.
Come l'acqua
Il libro Come l'acqua raccoglie saggi e poesie in cui convivono classicità e pensiero contemporaneo. Tra i libri pubblicati negli ultimi anni in Italia figurano anche La Norma sbagliata, un mosaico di prose poetiche e frammenti dedicati a identità, perdita e linguaggio; Uomini fuori servizio, pubblicato in Italia nel 2025; e Il genere del suono, saggio del 2026 che indaga il rapporto tra percezione sonora, stereotipi di genere e immaginario culturale.
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