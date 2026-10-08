Il libro Come l'acqua raccoglie saggi e poesie in cui convivono classicità e pensiero contemporaneo. Tra i libri pubblicati negli ultimi anni in Italia figurano anche La Norma sbagliata, un mosaico di prose poetiche e frammenti dedicati a identità, perdita e linguaggio; Uomini fuori servizio, pubblicato in Italia nel 2025; e Il genere del suono, saggio del 2026 che indaga il rapporto tra percezione sonora, stereotipi di genere e immaginario culturale.

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