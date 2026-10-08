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Anne Carson, Nobel “femminista e antimilitarista” audace e creativa

Ludovica Passeri

Ludovica Passeri

Patrizio Ceccagnoli, che ha tradotto in italiano molte sue opere, ci ha raccontato chi è la scrittrice canadese che si muove tra prosa e poesia, tra classico e contemporaneo, e che quest'anno è stata scelta dall'accademia svedese. "Non è una scrittrice direttamente politica, ma affronta le grandi questioni del nostro tempo andando in profondità, senza seguire le mode del momento, e con uno sguardo poetico che scava nel mito", spiega Ceccagnoli

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