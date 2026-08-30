"L'estensione a categorie come la manutenzione dell'auto, le cure veterinarie o la formazione mostra quanto stia cambiando il rapporto tra consumatori, credito e acquisto. Per retailer e operatori del settore questo significa andare oltre la semplice disponibilità di un'opzione di pagamento: occorre costruire soluzioni capaci di offrire flessibilità e semplicità, ma anche trasparenza e sostenibilità. È su questo equilibrio che si giocherà la prossima fase di sviluppo del mercato, anche alla luce di un quadro regolamentare europeo che punta a rafforzare ulteriormente la tutela e la fiducia dei consumatori", ha concluso il Ceo di Younited Italia.

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