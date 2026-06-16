Inoltre, è importante sottolineare la crescita del contactless: nel 2025 infatti sono state effettuate 8,559 miliardi di operazioni con questa modalità, contro i 6,827 miliardi del 2024, con un aumento del 25,4%. E anche gli importi sono cresciuti, passando da 256,4 a 310,9 miliardi. Il contactless rappresenta ormai l'88,3% di tutte le operazioni effettuate presso Pos fisici e l'83,5% del valore complessivo dei pagamenti effettuati nei punti vendita. Infine, anche se continua la crescita dell'e-commerce e dei pagamenti a distanza, il negozio fisico mantiene ancora un ruolo predominante: il Pos tradizionale concentra il 78,3% del valore complessivo dei pagamenti effettuati con carte e oltre 9,7 miliardi di operazioni.

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