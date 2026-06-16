Pagamenti con il Pos, intesa per ridurre i costi a carico degli esercenti: cosa prevedeEconomia
Introduzione
È arrivata un'importante novità per tutti i commercianti e professionisti dotati di Pos: è stato infatti firmato presso il ministero dell’Economia e Finanza il nuovo Protocollo d'intesa per ridurre, rendere più chiari, trasparenti e confrontabili i costi di accettazione dei pagamenti elettronici per gli esercenti.
Quello che devi sapere
I firmatari dell’accordo
L'accordo è stato siglato dall’Abi, da Apsp, Assofin, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e Fipe: il testo rientra nell'iniziativa del Tavolo permanente sulle transazioni elettroniche istituito presso il Dipartimento del Tesoro e rappresenta un passo in avanti con lo scopo di incentivare lo sviluppo dei pagamenti elettronici garantendo al contempo una riduzione dei costi per gli esercenti.
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Che cosa prevede l’intesa
Nel dettaglio, come spiegato da una nota diffusa dal Mef, il Protocollo promuove l'adozione di offerte promozionali per gli esercenti con fatturato fino a 400mila euro: questo ha lo scopo di ridurre l'impatto dei costi delle transazioni con carta fino a 30 euro. Inoltre l’intesa spinge anche verso l'adozione di specifiche offerte commerciali dedicate agli esercenti che hanno un fatturato superiore a 400mila euro e almeno fino a quota 750mila euro.
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Le offerte degli operatori
Inoltre, allo scopo di rendere più chiari e comparabili i costi applicati agli esercenti per l'accettazione dei micro-pagamenti con le carte, il Protocollo prevede che gli operatori debbano mostrare i costi delle loro offerte in un formato uguale per tutti, chiaro e confrontabile. Per poterlo fare verranno usati modelli standard, che saranno pubblicati online sul sito del Cnel.
A chi è rivolto il Protocollo
L'accordo siglato ieri presso il Mef rappresenta la prosecuzione dell'impegno avviato nel luglio 2023 dal governo. L’intesa è stata firmata tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di schemi di pagamento, e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli esercenti. Non si tratta comunque di un testo ‘chiuso’: infatti è aperto all'adesione di ulteriori associazioni di categoria, nonché di singoli operatori non aderenti ad associazioni di categoria.
I pagamenti digitali in Italia
L’intesa, di per sé importante, assume ancora maggiore valore alla luce della crescita dei pagamenti digitali in Italia. Secondo un recente report del Centro studi di Unimpresa, infatti, nel corso del 2025 le operazioni effettuate con carte di pagamento hanno raggiunto quota 12,3 miliardi, in aumento del 13,5% rispetto ai 10,9 miliardi del 2024. A salire sono anche gli importi totali, passati da da 469 a 506,3 miliardi di euro (+8%). Continua invece la riduzione del ricorso al contante: le operazioni di approvvigionamento sono scese da 1,1 a 1,1 miliardi (-5,5%) e gli importi prelevati sono diminuiti da 352,2 a 340 miliardi di euro (-3,5%).
Il ruolo delle carte di debito
Osservando i numeri più nel dettaglio, emerge che nel 2025 sono state effettuate 12,385 miliardi di operazioni tramite carte, pari al 75% di tutte le transazioni diverse dal contante. Gli importi regolati con carte sono passati da 469 a 506,3 miliardi di euro, con un incremento di 37,2 miliardi. E le carte di debito si confermano il mezzo di pagamento dominante. Le carte in circolazione sono aumentate di 2,4 milioni di unità, passando da 64,9 a 67,3 milioni (+3,7%). Le operazioni di pagamento sono aumentate di oltre 1 miliardo, passando da 6,71 a 7,75 miliardi (+15,6%). Gli importi movimentati sono cresciuti di quasi 27 miliardi di euro, da 278,6 a 305,6 miliardi (+9,7%). In termini di valore, le carte di debito rappresentano da sole il 60,4% di tutti i pagamenti effettuati con carte.
Il contactless e il Pos
Inoltre, è importante sottolineare la crescita del contactless: nel 2025 infatti sono state effettuate 8,559 miliardi di operazioni con questa modalità, contro i 6,827 miliardi del 2024, con un aumento del 25,4%. E anche gli importi sono cresciuti, passando da 256,4 a 310,9 miliardi. Il contactless rappresenta ormai l'88,3% di tutte le operazioni effettuate presso Pos fisici e l'83,5% del valore complessivo dei pagamenti effettuati nei punti vendita. Infine, anche se continua la crescita dell'e-commerce e dei pagamenti a distanza, il negozio fisico mantiene ancora un ruolo predominante: il Pos tradizionale concentra il 78,3% del valore complessivo dei pagamenti effettuati con carte e oltre 9,7 miliardi di operazioni.
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