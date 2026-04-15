Pagamento in contanti, nuovo limite e controlli sopra i 3mila euro

Introduzione

In arrivo nuovi limiti sui pagamenti in contanti. A partire dal 2027 entreranno in vigore nuove regole dell'Unione europea per limitare l'utilizzo del denaro liquido e favorire i pagamenti digitali. Sarà introdotto infatti un nuovo limite massimo a 10mila euro per i pagamenti commerciali in contanti in tutti gli Stati membri. Attualmente in Italia, il tetto è fissato a una soglia ancora più bassa: 5.000 euro. Ma sarà possibile, per i Paesi che lo richiedono, introdurre soglie nazionali inferiori. Le nuove regole stabiliscono anche controlli per i pagamenti superiori ai 3mila euro in cash. L'obiettivo della misura è quello di contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e l'evasione fiscale. Ecco tutto quello che c'è da sapere.