La crescita delle carte ha riguardato sia gli acquisti nei negozi sia quelli online. Tra il 2022 e il 2025 le operazioni al POS sono passate da circa 6 a oltre 10 miliardi, con un aumento medio annuo del 15,7%. Nello stesso periodo i pagamenti da remoto sono saliti da circa 1,7 a oltre 2,7 miliardi, arrivando a rappresentare il 21,7% delle transazioni complessive con carta. A cambiare è anche il modo di utilizzare le carte. Nel 2025 l'88% dei pagamenti al POS è stato effettuato in modalità contactless, mentre quelli attraverso dispositivi mobile hanno raggiunto il 24%. L'inserimento fisico della carta nel terminale è quindi diventato sempre meno frequente.

Per approfondire: Pagamenti in Europa, il contante resta il metodo più diffuso. I dati dell’indagine Bce