Introduzione

Per numerosi contribuenti italiani, oggi, 20 luglio 2026, rappresenta una data da segnare sul calendario. Entro questa scadenza sarà infatti possibile eseguire, senza alcun aggravio di interessi o maggiorazioni, diversi pagamenti legati alla dichiarazione dei redditi. Tra i versamenti previsti ci sono il saldo delle imposte relative al 2025 e il primo acconto dovuto per il 2026: si tratta di obblighi che riguardano imprese, lavoratori autonomi e alcune categorie di titolari di partita Iva. Ecco cosa sapere.