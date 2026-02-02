Partita Iva, ecco i settori in crescita e gli errori da evitare

Introduzione
La partita Iva può diventare uno strumento per intercettare nuove opportunità, con flessibilità e autonomia, in settori considerati strategici. Ma attenzione ai tempi di apertura, che sono strettamente collegati alle agevolazioni fiscali. Ecco i consigli di FidoCommercialista.
Quello che devi sapere
Un'apertura strategica
Il 38% delle partite Iva aperte in Italia - quindi quasi quattro lavoratori su dieci - sceglie di avviare la propria attività nei primi tre mesi dell’anno. Secondo quanto emerge dall’analisi di FidoCommercialista - servizio di consulenza fiscale specializzato in lavoratori autonomi e microimprese - condotta su quasi 9mila clienti, sempre più freelance e aspiranti imprenditori stanno scegliendo di avviare la propria attività tra gennaio e marzo, all’inizio dell’anno. Una tendenza che non nasce dal caso, ma da un’attenta valutazione fiscale e finanziaria.
Ecco il momento ideale
Gennaio, febbraio e marzo rappresentano infatti il momento ideale per iniziare con il piede giusto, sfruttando al massimo le agevolazioni fiscali e pianificando meglio i flussi di cassa. "Il momento in cui si apre una partita Iva può fare davvero la differenza - spiega Nicola Primieri, co-founder FidoCommercialista - Anche poche settimane di anticipo o ritardo possono tradursi in migliaia di euro di imposte in più o in meno nei primi anni di attività". In sostanza, "chi inizia a gennaio sfrutta il regime agevolato per intero, pianifica meglio i ricavi e ha più controllo sui flussi di cassa - continua Primieri di FidoCommercialista - Aprire a fine anno, al contrario, può comportare contributi immediati e scadenze fiscali attive, senza che l’attività produca reddito sufficiente".
Occhio alle agevolazioni
Il regime forfettario, oggi accessibile fino a 85mila euro di ricavi annui, prevede un’imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni per chi risponde ai requisiti di start-up. Un dettaglio spesso trascurato è che le agevolazioni quinquennali decorrono per periodi d’imposta, non in base ai mesi effettivi di attività. Aprire a novembre o dicembre significa quindi "consumare" un anno intero di aliquota ridotta per poche settimane di lavoro.
I settori in crescita
La scelta del momento giusto si lega anche ai trend di mercato. Sempre più professionisti puntano al lavoro autonomo, spinti dalla trasformazione digitale e dalla possibilità di lavorare in settori in rapida crescita. Tra i più dinamici ci sono: sviluppo software e Intelligenza artificiale; marketing digitale e creazione di contenuti; consulenza e formazione online; e-commerce e servizi digitali. "Sono ambiti in cui l’investimento iniziale è contenuto, ma le possibilità di crescita sono elevate", spiega Primieri. "La partita Iva diventa così lo strumento naturale per intercettare nuove opportunità, con flessibilità e autonomia".
Gli errori ricorrenti
Aprire una partita Iva non è solo una formalità burocratica: dietro a una scelta apparentemente semplice si nascondono dettagli fiscali che possono fare la differenza tra un avvio vantaggioso e un’inutile perdita economica. Il team di FidoCommercialista segnala quindi alcuni errori ricorrenti che molti contribuenti commettono senza accorgersene.
Non sottovalutare il fattore tempo
In primis, uno degli errori più ricorrenti - spiega FidoCommercialista - è quello di sottovalutare il valore temporale delle agevolazioni fiscali. Non basta guardare l'aliquota: il vero vantaggio del regime forfettario sta nel tempo. Le agevolazioni hanno una durata limitata e, se si apre la partita Iva troppo tardi nell’anno, si rischia di "consumare" - come detto - un periodo di tassazione ridotta per pochi mesi di attività. "Molti non si rendono conto che ogni anno conta, e che posticipare l’apertura significa ridurre drasticamente il beneficio fiscale complessivo", spiega Primieri di FidoCommercialista.
Aprire a dicembre? Meglio di no
Spesso si crede che aprire a dicembre sia un modo per bloccare il regime agevolato, ma nella maggior parte dei casi è una strategia poco efficiente. Chi inizia a fine anno deve comunque sostenere contributi previdenziali e scadenze fiscali, spesso senza avere ricavi concreti. "Aprire a fine anno ha senso solo se ci sono già contratti o flussi di entrate certi - avverte Primieri di FidoCommercialista -, altrimenti si rischia di pagare subito per guadagnare poco".
Un regime fiscale vantaggioso
Un altro errore ricorrente secondo FidoCommercialista è non coordinare regime fiscale e tempistica di apertura. In altre parole, non bisogna considerare la scelta del regime fiscale separatamente dal momento di apertura. Le due decisioni, infatti, sono strettamente collegate: un regime vantaggioso può diventare inefficiente se scelto nel periodo sbagliato dell’anno. "Separare queste scelte porta spesso a risultati subottimali", sottolinea il referente di FidoCommercialista. "Pianificare insieme regime e tempistica significa massimizzare le agevolazioni e ridurre rischi e sorprese", conclude.
Bonus under 35 esteso alle partite Iva
E a proposito di settori in crescita, l'Inps ha fatto sapere in un messaggio che il contributo economico pari a 500 euro mensili a favore delle imprese avviate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 nei settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, da persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni d'età, vale anche per i liberi professionisti. Come si legge nel messaggio, il ministero del Lavoro ha chiarito che la norma deve interpretarsi nel senso di riconoscere la misura anche ai liberi professionisti, precisando altresì che per gli stessi il momento costitutivo dell'attività si debba individuare con la data di apertura della partita Iva, ferma restando l'afferenza della stessa ai codici Ateco individuati dal decreto interministeriale.
