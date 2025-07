Partite Iva, come funziona il nuovo ravvedimento speciale

"Cosa non si fa per continuare a strizzare l'occhio a una piccola fetta di contribuenti, mentre la maggior parte di autonomi, professionisti e partite Iva riceve solo schiaffoni", commentano i parlamentari del M5s delle commissioni Finanze di Camera e Senato. "Nel dl fiscale, un emendamento della maggioranza recupera il ravvedimento speciale per provare disperatamente a spingere le adesioni al già fallimentare concordato fiscale. Parliamo dell’ennesimo condono, grazie al quale chi aderisce al concordato può pagare una mini aliquota tra il 10 e il 15% per sanare in modo tombale le tasse non pagate nei 5 anni precedenti", hanno spiegato. Si tratta, secondo i pentastellati, di "un altro esempio della 'rivoluzionaria' politica fiscale targata Meloni-Giorgetti-Leo, quella che avrebbe dovuto semplificare i rapporti tra Fisco e contribuenti, abbassare il prelievo e stimolare la crescita economica. In tre anni di provvedimenti fiscali è successo l’esatto opposto, con la crescita azzerata e la pressione fiscale aumentata nel 2024 e nella prima parte del 2025"

