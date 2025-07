Dl fisco, ok Commissione. Arriva il ravvedimento speciale: le novità

Intanto, sempre in tema fisco, ci sono novità in arrivo dal disegno di legge su "Modifiche alla legge recante delega al governo per la riforma fiscale" approvata in aula alla Camera in prima lettura. Il governo avrà più tempo per elaborare i decreti delegati per la riforma del sistema fiscale. Le norme potranno essere approvate fino al 29 agosto 2026 e i decreti legislativi integrativi e correttivi potranno essere varati per altri due anni, fino al 29 agosto 2028. Slitta invece dal dicembre 2025 al dicembre 2026 il termine per adottare i nuovi testi unici dei tributi.

Per approfondire: Dl fiscale, spese di trasferta deducibili per lavoratori dipendenti e autonomi: le novità