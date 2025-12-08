Rottamazione quater, domani ultimo giorno per pagare la rata

La Lega spinge per estendere la platea, includendo anche chi è stato oggetto di accertamento fiscale, ipotesi che al momento non trova spazio nella bozza. Su questo aspetto pesano infatti le perplessità degli alleati e, soprattutto, il nodo delle coperture finanziarie. Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia e vice-capogruppo vicario alla Camera, è stato in tal senso chiaro. "Non penso proprio" ci siano margini per ampliare la rottamazione quinquies, ha detto ad Affaritaliani. "Non è che noi siamo contrari, ma c'è un problema di coperture e di risorse, e quindi non credo che si riesca a intervenire anche su questo tema".

