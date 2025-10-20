Rottamazione quinquies cartelle esattoriali, requisiti e scadenze

La prima bozza della manovra prevede un versamento di un minimo di 100 euro per le singole rate della rottamazione. Nel testo è infatti previsto che entro il 30 giugno 2026, l'agente della riscossione comunichi ai debitori che hanno aderito "l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a cento euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse". Nel presentare la manovra è stato però spiegato che non ci sarà, almeno al momento, se non saranno decisi durante l'iter parlamentari, una soglia minima di versamento.