Rottamazione Quater, termini scaduti: fino a quando si può pagare?

L’adempimento interessa sia chi è rimasto sempre in regola con i versamenti e deve corrispondere la decima quota, sia coloro che sono stati riammessi al piano e sono tenuti al pagamento della seconda scadenza del nuovo calendario. Grazie al margine di tolleranza previsto dalle norme, e allo slittamento automatico in caso di festività, i versamenti eseguiti entro il 9 dicembre 2025 saranno comunque ritenuti validi. Per procedere al pagamento occorre servirsi esclusivamente dei bollettini allegati alla comunicazione ufficiale, consultabile anche online sul portale dell’Agenzia della Riscossione.

Per approfondire: Manovra 2026, debiti e numero di rate: cosa cambia tra rottamazione-quater e quinquies