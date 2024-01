Davos 2024, oggi gli interventi di Georgieva, Lagarde e Tharman

La giornata di ieri

Nella giornata di ieri, il presidente israeliano Isaac Herzog ha parlato del conflitto in corso a Gaza. "Guardando in prospettiva, dobbiamo certamente lavorare per trovare nuovi modi per avere un dialogo con i nostri vicini. Ma la domanda fondamentale dopo il 7 ottobre è quali garanzie di sicurezza ci saranno per i cittadini israeliani", ha affermato. Mostrando una foto del piccolo Kfir Bibas - il bambino dai capelli rossi prigioniero di Hamas da tre mesi - il presidente israeliano ha sottolineato che lo Stato ebraico sta combattendo "una guerra per la libertà del mondo". E poi ha detto: "Israele vuole vivere in pace. C'è un forte desiderio di coabitazione sia tra gli israeliani che tra i palestinesi, ma bisogna eliminare il terrorismo".