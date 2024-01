Bce, Lagarde: “Tassi interesse hanno raggiunto loro picco”

I tassi di interesse hanno probabilmente raggiunto il loro picco. Lo afferma la presidente della Bce, Christine Lagarde, a France 2 TV senza indicare tuttavia quando i tassi potrebbero iniziare a scendere. La numero uno dell'Eurotower ha aggiunto di ritenere che il momento "più difficile e peggiore" dell'inflazione sia passato. "Penso che i tassi, salvo ulteriori shock o dati inattesi, non continueranno a salire. E se vinciamo la lotta contro l'inflazione, e se siamo certi che l'inflazione sarà effettivamente al 2%, a quel punto i tassi cominceranno a scendere". Alla domanda se il 2024 sarà l'anno in cui i tassi scenderanno, Lagarde ha risposto: "Come presidente della Banca centrale europea, non posso darvi una data".