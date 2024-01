Dombrovskis a Sky Tg24: "Speriamo in passi avanti dell'Italia sul Mes"

Il budget italiano "non sembra essere in linea con le raccomandazioni del Consiglio Ue e abbiamo chiesto all'Italia di intraprendere deviazioni e di rimettere in linea" i conti pubblici "con le nostre raccomandazioni" ha aggiunto il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, ospite di Start a Sky Tg24 da Davos

L'Ue non ha intenzione di allentare la pressione su Roma affinché ratifichi la riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità e la Commissione sarà "in contatto" con il governo italiano per capire come procedere. Lo ha detto il vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis, ospite di Start di Sky Tg 24 da Davos.

"Italia non è in linea non raccomandazioni Ue"

"Poco tempo fa - ha aggiunto - è stata fatta questa valutazione da parte della Commissione" sui piani di bilancio 2024 dei Paesi membri, "anche sul budget italiano che non sembra essere in linea con le raccomandazioni del Consiglio Ue. Questo vale anche per altri Paesi. E abbiamo chiesto all'Italia di intraprendere deviazioni e di rimettere in linea" i conti pubblici "con le nostre raccomandazioni" ha sottolineato. "Chiaramente io non ho la posizione giusta per poter parlare di quelle che saranno le discussioni politiche e le decisioni politiche da prendere in Italia, di che cosa deciderà il Parlamento. Però sarò in contatto con le autorità competenti italiane" per discutere dei "prossimi passi insieme” ha assicurato Dombrovskis.