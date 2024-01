Davos 2024, oggi attesi gli interventi di Macron, Rutte e Sánchez

Delle situazione economica italiana e delle prospettive per l'Europa parlerà a lungo il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, anche lui presente a Davos. Per lui un dialogo a porte chiuse sul futuro dell'Europa a cui parteciperanno, tra gli altri, il premier belga Alexander De Croo, quello croato Alexander Plenkovic, la direttrice generale del Fmi Kristalina Georgieva e il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis. Come per tutti, oltre all'agenda ufficiale c'è quella informale, con numerosi incontri riservati, già programmati, che si svolgeranno a margine delle sessioni principali. Il ministro dell'Economia lascerà Davos giovedì in tarda mattinata.

La giornata di ieri

Ieri, 16 gennaio, è stata la prima giornata di lavori dell'edizione numero 54 del Forum: diversi i temi trattati (la crisi climatica, le guerre in Ucraina e Medioriente, le questioni LGBTQI+) e tanti gli interventi (dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al leader ucraino Volodymyr Zelensky, dal premier cinese Li Qiang all'ex segretario di Stato americano John Kerry e a quello attuale Antony Blinken). Nel suo discorso, von der Leyen ha annunciato che l'Ue investirà sull'intelligenza artificiale. Poi, sul conflitto in Ucraina, ha ribadito che "Kiev può vincere questa guerra" ma "ha bisogno di finanziamenti". Zelensky ha quindi ricordato che l'Ucraina deve "ottenere una superiorità aerea come quella ottenuta nel Mar Nero", sottolineando che la pace si potrà avvicinare solo "assicurando che le sanzioni alla Russia funzionino al 100%". Putin "incarna la guerra, è lui la sola ragione perché certe guerre e conflitti persistono e tutti i tentativi di riportare la pace sono falliti. Lui non cambierà", ha evidenziato. E sulla situazione in Medioriente, gli Stati Uniti "sono impegnati per la de-escalation", ha assicurato il consigliere per la Sicurezza nazionale americana Jake Sullivan.