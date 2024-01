Papa Francesco all'Angelus: “La guerra è un crimine contro l'umanità”

"Dobbiamo educare per la pace”

Il Papa, all'Angelus, ha chiesto di non dimenticare "quanti soffrono la crudeltà della guerra in tanti parti del mondo, specialmente in Ucraina, in Palestina e in Israele. All'inizio dell'anno - ha ricordato Bergoglio - ci siamo scambiati auguri di pace. Ma le armi hanno continuato a distruggere". "Preghiamo affinché quanti hanno potere su questi conflitti riflettano sul fatto che la guerra non è la via per risolverli perché semina morti tra i civili e distrugge città e infrastrutture". Per il Papa "oggi la guerra è in se stessa un crimine contro l'umanità. Non dimentichiamo questo. La guerra in sé stessa è un crimine contro l'umanità. I popoli hanno bisogno di pace. Il mondo ha bisogno di pace". Poi ha citato il vicario della Custodia di Terra Santa, padre Ibrahim Faltas, secondo il quale è importante educare alla pace. "Dobbiamo educare per la pace, si vede che non siamo ancora, nell'umanità intera, con un'educazione tale da fermare ogni guerra", ha concluso il Papa.