Davos 2024, oggi attesi Lagarde e Gentiloni al World Economic Forum

Economia

Lo fa sapere la confederazione di Ong nel report annuale diffuso in occasione del World Economic Forum di Davos. È stato battuto il record dell'intero decennio 2012-2021, in cui il top-1% aveva beneficiato di poco più della metà (il 54%) dell'incremento della ricchezza planetaria. Per la prima volta in 25 anni aumentano inoltre allo stesso tempo estrema ricchezza ed estrema povertà