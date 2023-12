Per gli esperti l’inflazione nel 2024 scenderà velocemente

La Bce ha come obiettivo la discesa dell’inflazione al 2% entro il 2025. Sono quindi in arrivo possibili tagli del costo del denaro per il prossimo anno? Guarda il video

Si prospetta una settimana decisiva per le banche centrali: mercoledì 13 dicembre si riunirà la Fed, mentre giovedì sarà la volta della Bce. Il costo del denaro dovrebbe rimanere invariato, gli stessi governatori centrali Powell e Lagarde saranno cauti nelle loro dichiarazioni. Gli ultimi dati sull’inflazione sono buoni, ma per arrivare al 2% già nel 2025 i tassi non potranno tornare a zero come avvenuto durante la pandemia.

Secondo gli esperti, la discesa dell’inflazione potrebbe essere anche più marcata di quello che ci aspettiamo. A Sky Tg24 Business Fabrizio Pagani, senior advisor di Studio Vitale, afferma che questo dovrebbe verificarsi a causa di due fattori principali: per il prezzo del petrolio in discesa e per la Cina, in deflazione da qualche mese.

