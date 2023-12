Ponte 8 dicembre, 7 milioni di italiani in viaggio: 18% va all’estero

Secondo l’Osservatorio Turismo di Confcommercio, realizzato in collaborazione con Swg, i dati sono in linea con il 2022 ma tendenzialmente si riduce la spesa media. Oltre la metà degli intervistati dichiara che nel periodo invernale, per quanto sia intenzionata a fare una vacanza, prenderà la decisione finale solo all'ultimo momento o in base alle offerte. Fra le mete internazionali più gettonate le grandi capitali e città di Francia, Germania, Austria e Regno Unito, New York e il Mar Rosso