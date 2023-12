Meteo, tregua giovedì 7 e ciclone dell’Immacolata venerdì: previsioni

Si prospetta un giovedì dal clima stabile - salvo piogge sul basso Tirreno - e con venti di Maestrale. Poi venerdì sarà caratterizzato dal veloce passaggio di un ciclone, che porta pioggia e neve anche in pianura. In particolare, i fiocchi dovrebbero cadere prima sul Piemonte, poi su Pavese e Piacentino. Piogge in arrivo soprattutto su Liguria, Sardegna e Sicilia. Le temperature torneranno a scendere su tutte le regioni. Nel weekend, segnato dal ponte dell’Immacolata, la perturbazione dovrebbe abbandonare l’Italia

Un giovedì di tregua, con atmosfera più stabile - salvo locali piogge sul basso Tirreno - e venti di Maestrale. Poi un venerdì caratterizzato dal veloce passaggio del ciclone dell’Immacolata, che porta pioggia e neve anche in pianura. Sono queste le previsioni meteo degli esperti in Italia per il 7 e l’8 dicembre. In particolare, i fiocchi dovrebbero cadere prima sul Piemonte , poi su Pavese e Piacentino. Piogge in arrivo, invece, soprattutto su Liguria, Sardegna e Sicilia. Le temperature torneranno a scendere su tutte le regioni. La traiettoria della perturbazione, comunque, non è ancora sicura e il maltempo potrebbe colpire anche altre zone. Nel weekend, segnato dal ponte dell’Immacolata, il ciclone dovrebbe abbandonare l’Italia: ultime piogge sabato su isole maggiori e Calabria meridionale, mentre domenica è atteso ovunque tempo soleggiato ( LE PREVISIONI METEO ).

Pressione stabile anche al Centro: previsto bel tempo e cieli sereni o poco nuvolosi. Possibili annuvolamenti più intensi sull'alta Toscana e lungo le coste adriatiche, ma con scarse precipitazioni. Soffiano venti deboli di Maestrale. Le temperature non presentano grosse variazioni: i valori massimi sono compresi tra i 7 gradi di Campobasso e l'Aquila e i 12 di Roma. Temperature più alte in Sardegna.

Al Nord pressione ancora stabile: sarà un giovedì caratterizzato da generali condizioni di bel tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. In serata è atteso un lento peggioramento, a partire dal Nordovest. Venti deboli. Le temperature massime sono stazionarie, mentre le minime sono in sensibile diminuzione: i valori massimi oscillano tra i 5-7 gradi di gran parte delle città e gli 11-12 gradi di Genova e Trieste.

Le previsioni di venerdì 8 dicembre

Venerdì 8 dicembre il tempo peggiora: le correnti instabili nordatlantiche investiranno il Mar Mediterraneo dando vita a un ciclone che, nell'arco di 24 ore, dal Mar Ligure dovrebbe scendere verso Sardegna e Sicilia. Se la traiettoria della perturbazione verrà confermata, il tempo peggiorerà prima di tutto sul Nordovest, specie in Piemonte. Piogge moderate in arrivo anche in Valle d’Aosta, Lombardia ed Emilia, più forti in Liguria, più deboli su Toscana e Lazio. La neve scenderà fino in pianura sul Piemonte, occasionalmente sulla bassa Lombardia e sull'Emilia occidentale, fino a 400 metri in Liguria. Peggiora anche sulla Sardegna, con piogge diffuse, e dalla tarda serata anche in Sicilia, con precipitazioni più modeste. Altrove è previsto cielo coperto ma tempo più asciutto.

Le previsioni al Nord

Al Nord, quindi, la giornata dell’Immacolata sarà caratterizzata dal ciclone. Previsto cielo coperto su gran parte delle regioni. Precipitazioni soprattutto al Nordovest, che risulteranno nevose fino in pianura sul Piemonte, sull'Emilia più occidentale e sul pavese. Neve sui rilievi piemontesi e lombardi, su quelli liguri oltre i 400 metri. Tempo più asciutto altrove. Atteso un calo termico: i valori massimi oscillano tra i 2-4 gradi su gran parte delle città e gli 11 di Genova e Trieste.

Le previsioni al Centro e in Sardegna

La perturbazione in arrivo sfiora anche le regioni del Centro, ma prende in pieno la Sardegna: qui è atteso un peggioramento del tempo all'insegna di piogge anche forti. Qualche piovasco raggiungerà la Toscana e il Lazio, mentre altrove il tempo sarà più asciutto e a tratti pure soleggiato. Le temperature sono grossomodo stazionarie: i valori massimi sono compresi tra i 5-6 gradi di Perugia e L'Aquila e gli 11 di Roma.

Le previsioni al Sud

Il ciclone sfiora anche alcune regioni del Sud. In particolare, sulla Sicilia dal pomeriggio la nuvolosità diventerà più compatta e in serata arriveranno piogge, soprattutto sui settori occidentali. Altrove, sarà un venerdì caratterizzato da generali condizioni di bel tempo, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Per quanto riguarda le temperature, i valori massimi oscillano tra i 6 gradi di Potenza e i 15 di Palermo.