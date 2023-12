Ponte Immacolata 2023, dove andare e cosa fare l'8 dicembre

"Sicuramente la festività che il calendario 2023 ha fatto cadere di venerdì, ha aiutato i nostri concittadini nel progettare un viaggio - ha dichiarato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca a commento dell'indagine realizzata per la federazione da ACS Marketing Solutions - Rispetto allo scorso anno, è stato rilevato un aumento del giro di affari". La spesa media a persona per questo ponte, secondo le stime Federalberghi, è di circa 432 euro, con un giro di affari di 4 miliardi e 461 milioni di euro (+7,6% rispetto al 2022).

Sono 13 milioni e 254 mila gli italiani che hanno programmato una vacanza per il ponte dell'Immacolata: la destinazione preferita, secondo un'indagine realizzata per Federalberghi, è l'Italia (96,3%), principalmente la propria regione o quelle vicine. Solo il 3,7% ha scelto di andare all'estero, soprattutto nelle grandi capitali europee.

Sono oltre mezzo milione i vacanzieri italiani che hanno scelto di alloggiare negli agriturismi per il Ponte dell'Immacolata, spinti dalla ricerca del buon cibo e da un rinnovato interesse per il turismo di prossimità, alla riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle campagne italiane. Arte e cultura poi si possono associare ai piaceri del palato, ad esempio con degustazioni di olio. In provincia di Viterbo si tiene in questo periodo la Sagra dell'olivo nel centro storico di Canino, giunta alla sua 63esima edizione. In programma mercatini, spettacoli di artisti di strada, rievocazioni storiche, degustazioni, cantinoni.

Città d'arte e terme sono tra le destinazioni preferite per il ponte dell'Immacolata. Le strutture alberghiere termali, spiega Federalberghi Veneto, sono piene all'84%, mentre tra le città d'arte Venezia e Verona in particolare sono piene al 53%. Oltre alle più famose Abano e Montegrotto, ma anche Salsomaggiore, Saturnia e Bormio, tra i borghi da riscoprire che offrono anche fonti termali vi sono Levico in Trentino Alto Adige, Castrocaro Terme in Emilia Romagna e San Casciano dei Bagni in Toscana.

Mercatini natalizi

Per avvicinarsi all'atmosfera delle feste (e portarsi avanti con i regali di Natale) un'idea è visitare i tradizionali mercatini natalizi. Un classico quelli in Alto Adige, particolarmente affascinanti quelli di Bolzano, Merano, Bressanone, Vipiteno e Brunico. Ma anche i borghi della Valle d'Aosta offrono mercatini di charme in cui riscoprire i prodotti tipici della regione, in particolare a Hone, Bard, Verres. Al Forte di Bard poi torna Luci di Natale, lo spettacolo immersivo a 360° fatto di suoni e luci. Durante il ponte dell'Immacolata inoltre il Forte ospita la rassegna Forte di bard per la montagna: in programma conferenze, presentazioni di libri e visite guidate.

Cioccolato a Modica

Per il ponte dell'Immacolata ritorna dopo 3 anni a Modica Chocomodica, il festival dedicato al famoso cioccolato igp. In programma quattro giorni di eventi nella città barocca in provincia di Ragusa, tra degustazioni, intrattenimento e cutura. Ma non solo: in piazza Matteotti verrà allestita una "fabbrica del cioccolato" in cui i visitatori potranno scoprire il processo di lavorazione che porta al prodotto finito partendo dalla fava di cacao.