Aerei, durante le vacanze di Natale prezzi fino a 12 volte più alti

Altroconsumo ha confrontato i costi dei voli su otto tratte nazionali in due periodi, uno festivo e l’altro no: dal 23 dicembre al 2 gennaio e dal 13 al 23 gennaio. Le differenze tra alta e bassa stagione sono enormi. In testa le isole: da Milano a Catania per le vacanze si può arrivare a spendere il 1.130% in più. Anche la Sardegna e la Calabria hanno costi elevatissimi, con voli che arrivano a oltre 470 euro. In media, la differenza di prezzo fra i due periodi è del 301%