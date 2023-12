Volare divertendosi: i bambini "inventano" gli aerei del futuro

Un tetto trasparente per vedere le stelle, una pista di go-kart lungo il corridoio e una zona vietata agli adulti: così i bambini si immaginano gli aerei del futuro fatti su misura per i più piccoli. Tra le loro mete preferite c'è la Luna, ma anche posti più facilmente raggiungibili come l'Australia, Disneyland Paris o la Lapponia per fare visita a Babbo Natale. Sono questi i desideri dei bimbi per il loro prossimi viaggi emersi attraverso uno studio di Booking.com