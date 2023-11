Bambini in viaggio, le Bahamas a Natale

Il mare d'inverno? Il sogno di molti e, se la destinazione sono le Bahamas, sarà lo sarà anche dei vostri figli. Questo arcipelago non offre solo spiaggie incantevoli e acqua cristallina, qui ci sono anche molte occasioni per conoscere la biologia marina e la storia del mare. Buona vacanza!

Le isole delle Bahamas sono note per la loro bellezza da cartolina: morbide spiagge di sabbia bianca, acqua blu smeraldo e lussureggianti ecosistemi tropicali, le rendono destinazioni incredibilmente popolari per le vacanze in famiglia. Ciascuna isola, con le proprie caratteristiche,

Per rendere la vacanza con la famiglia indimenticabile, dai resort per famiglie con ricchi programmi d’intrattenimento nell’isola di Grand Bahama, ai parchi acquatici di Paradise Island.

Oppure potete optare per una vacanza rigenerante scegliendo isole caratterizzate da spiagge appartate e riserve naturali tra tranquille oasi tropicali.

Non ne facciamo un mistero: Grand Bahama è l’isola che per accessibilità e proposte si presta molto bene alla vacanza di famiglia: adorerete lo spirito e la cultura dell’isola, le molteplici attività a contatto con la natura e il mare, il litorale protetto dalla barriera corallina, aspetti così peculiari dell’isola e di tutto l’arcipelago delle Bahamas. I vostri piccoli esploratori amanti della natura non potranno perdere le escursioni nei parchi protetti: la passerella del Lucayan National Park vi farà attraversare tutti gli ecosistemi di Grand Bahama; entrate nelle caverne, usate come rifugio dagli indiani Lucayan ai tempi di Cristoforo Colombo. Al Peterson Cay National Park potrete osservare banchi di pesci tropicali e altre specie marine facendo snorkeling a bassa profondità attraverso colorate barriere coralline. Da non perdere il safari a bordo di una jeep, pura adrenalina!

Le Exuma sono composte da oltre 365 isole e isolotti, che le rendono un paradiso di sabbia e acque turchesi da esplorare con lo spirito avventuroso dei bambini. Prendere una barca qui è un must: le distese infinite di sabbia candida e l’acqua bassa sono perfette per il divertimento dei piccoli e il relax dei più grandi: nuotate indisturbati tra le tartarughe a Hoopers Bay, cercate sand dollars (una specie di conchiglie tonde con sopra “disegnato” un fiore – naturalmente vanno lasciate lì!) tra un giro di altalena in acqua e l’altro a Cocoplum Beach, e infine, Stocking Island per vedere razze e stelle marine. Non mancate di prevedere una sosta per incontrare gli iconici maialini, un’altra per una nuotata con gli squali nutrice a Compass Cay e un’immersione nella Grotta di Thunderball resa famosa dal film ‘Agente 007 - Thunderball (Operazione tuono)’.