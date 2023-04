Benzina, cosa succede ai prezzi dopo taglio di produzione di petrolio

10/10 ©Ansa

Da maggio i prezzi dei carburanti, salvo interventi particolari, dovrebbero quindi tornare a crescere sul mercato internazionale: calando l'offerta ma la domanda non è strano pensare a nuovi rialzi. In tutto ciò, in Italia, a partire dallo scorso gennaio, non è più in vigore lo sconto sulle accise che era stato previsto dal governo Draghi per far fronte agli alti costi energetici dovuti alla guerra in Ucraina

Prezzo benzina, non solo self: i consigli per risparmiare sul pieno